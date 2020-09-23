比中樂透難！22歲善心正妹赴歐學醫　嬤求媽祖保佑…驚擲雙立筊

▲翁采慈赴歐洲求學，奶奶替她向神明保佑，竟擲出罕見的「雙立筊」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄五甲龍成宮建廟已有百年歷史，為鳳山五甲地區信仰中心，主祀天上聖母。高雄醫學大學應屆畢業生翁采慈曾在街頭救人，立志成為醫師，奶奶擔心國外疫情嚴峻，因此請求五甲媽保佑，沒想到竟擲出罕見的雙立筊，連廟方人員也直呼「比中樂透還難」，認為媽祖應允保佑翁采慈學業順利、平安歸國，她也如願踏上歐洲求學之路。

畢業於高雄醫學大學醫務管理暨醫療資訊系的翁采慈，因為上了一堂「完全改變」的課程，課程中聽到老師說的一句話，「任何一種行業都有其意義與價值，但沒有任何一種行業比改變人們的生命來得更有意義」，她被這句話深深感動。

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▲▼22歲正妹翁采慈曾受時任高雄市長韓國瑜表揚。（圖／記者許宥孺翻攝）

翁采慈在2019年2月14日逛愛河燈會時，發現一名徐姓攤販心肌梗塞，甚至一度沒有呼吸心跳，她突然想起課堂中的話，毅然決然蹲下CPR急救，並且打電話報警，救護車抵達現場時也施作電擊，順利救回徐姓攤販的性命，事後還接受時任高雄市長韓國瑜當面表揚；另外，8月和母親劉惠娟在前鎮區目睹車禍肇逃事件，騎士當場倒地，滿臉都是嘔吐物，她趕緊協助報警，並清除口中的嘔吐物。

▲▼高醫大正妹翁采慈臨時轉換人生跑道，立志成為救人醫生。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉惠娟說，「她當時被這件事深受感動，本來高醫大畢業後要讀碩士，但後來決定臨時改變跑道，立志當醫生，救更多的人，也順利到歐洲攻讀醫學系」，由於現在疫情嚴峻，家人相當擔心翁采慈要自己在國外求學4年。

翁采慈的奶奶翁王美月在五甲龍成宮擔任志工30年餘載，每天早上7點就到廟裡上早課，因為捨不得乖孫女出國求學，加上翁采慈是媽祖的義女，日前就來請教五甲媽，沒想到竟然擲出「雙立筊」，當場驚呼連連，認為這是媽祖的神蹟。

▲翁采慈赴歐洲求學，奶奶替她向神明保佑，竟擲出罕見的「雙立筊」。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉惠娟說，奶奶當場尖叫！她已經70幾歲了，從來沒有看過雙立筊，就連廟方也沒有人有看過，當下大家都很緊張，所以趕快再請示神明，「神明很慈悲，還賜香火給我女兒帶到國外，同時還用大印蓋在女兒的衣服上，保佑女兒能平安、學成歸國，也讓我們卸下心中的大石」。

劉惠娟表示，當時廟方人員說，龍成宮建廟以來，沒有人有看過「雙立筊」這樣的情形，直呼：「比中樂透還難！」面對這樣的狀況，廟方人員認為是神明顯靈，會保佑女兒平安。劉惠娟也希望女兒學成歸國後，一定要行善、回廟裡還願，自己也會代替女兒來廟裡多做善事，並且讓更多人知道這樣的故事。