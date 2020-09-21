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原住民創意中心計畫辦公室嘉藥揭牌　黃偉哲樂見原民朋友與政府強強聯手實現願景

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▲台南市原住民創意中心計畫辦公室隆重揭牌，台南市長黃偉哲、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、與嘉藥校長李孫榮人，一同啟動象徵台南原住民族品牌走入主流消費市場的新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市原住民創意中心計畫辦公室隆重揭牌，台南市長黃偉哲、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、與嘉藥校長李孫榮人，一同啟動象徵台南原住民族品牌走入主流消費市場的新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市原住民創意中心計畫辦公室，21 日於嘉南藥理大學創客基地隆重揭牌，台南市長黃偉哲、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、經濟發展處處長宋麗茹，及穎艾達利、谷暮．哈就原住民議員等人都到場共襄盛舉，與嘉藥校長李孫榮、副校長張翊峰，一同啟動象徵台南原住民族品牌走入主流消費市場的新里程碑。

▲台南市原住民創意中心計畫辦公室隆重揭牌，台南市長黃偉哲、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、與嘉藥校長李孫榮人，一同啟動象徵台南原住民族品牌走入主流消費市場的新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，欣見台南市即便作為沒有原鄉旳城市，如今在中央原住民族委員會與台南的民族事務委員會的合作下，可以藉由創意中心計畫辦公室的揭牌，讓原住民朋友的創意與發想得以透過中心的安排與協助付諸實現，也感謝嘉南藥理大學提供優質的場所，讓10組團隊已然進駐運作並開始朝向希望的願景發揮。

▲台南市原住民創意中心計畫辦公室隆重揭牌，台南市長黃偉哲、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、與嘉藥校長李孫榮人，一同啟動象徵台南原住民族品牌走入主流消費市場的新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民族事務委員會表示，台南市政府成立原住民創意中心計畫辦公室，積極協助原住民族品牌走入主流消費市場為目標，整合「創新育成輔導」、「品牌識別與行銷」、「營運輔導」三大計畫，將「越在地，越國際」的原住民族內涵轉化為台南觀光及文創能量。

▲台南市原住民創意中心計畫辦公室隆重揭牌，台南市長黃偉哲、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、與嘉藥校長李孫榮人，一同啟動象徵台南原住民族品牌走入主流消費市場的新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

呼應這項願景，原民會及台南市政府結合嘉藥一起設置台南市「原住民創意中心計畫辦公室」，希望以在地專業相關資源共同來為日後的「原住民創意中心」奠定基礎，原住民創意中心計畫辦公室以「創新育成輔導」、「品牌識別與行銷」、「營運輔導」為三大面向，目前已完成 10 位原住民業者徵選，將規劃紮實、全面培訓課程，輔導進駐業者進行產品開發與改良，將「越在地，越國際」的原住民族內涵轉化為台南觀光及文創能量，為明年底成立的原住民創意中心做好準備。

▲台南市原住民創意中心計畫辦公室隆重揭牌，台南市長黃偉哲、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、與嘉藥校長李孫榮人，一同啟動象徵台南原住民族品牌走入主流消費市場的新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮除了感謝台南市政府與原民會這次合作機會，也感謝原民會一路相挺，李校長表示，嘉藥與原民會的緣分起源於2010年嘉藥溫泉計畫推動辦公室，當時就是希望以嘉藥在休閒觀光方面專業來推動溫泉產業發展，十年默契，今日原住民創意中心計畫辦公室再次落腳嘉藥，嘉藥將確實整合經費、人脈、軟硬體等校內資源，以「一分經費、兩分努力、三分成果」，有效率的把一切做到更好，壯大台南原住民創意中心。

▲台南市原住民創意中心計畫辦公室隆重揭牌，台南市長黃偉哲、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、與嘉藥校長李孫榮人，一同啟動象徵台南原住民族品牌走入主流消費市場的新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南「原住民創意中心」是八個原民中心裡，唯一不在原鄉地區內，而台南市府更於原預算上再追加了3500萬元之多，目前規劃落腳於安平熱門觀光景點，意味著有更多機會向民眾推廣原民文化，化身為交流窗口，未來場館除將作為原住民族產業銷售通路平台，亦將透過不定期舉辦市集、手作體驗、特色餐飲及藝術展演等活動，擴大原住民族文化交流，打造多元文化薈萃的地方文創新風貌。邀請各界共同攜手立足台南、透過觀光古都將原住民文化放眼世界。

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