台南客家鄉親歡聚慶中秋　黃偉哲：持續照顧客家鄉親福祉及傳揚客家文化

▲台南市政府民族事務委員會在台南市客家文化會館3樓大禮堂舉辦2020年「月光華華慶中秋」活動，市長黃偉哲特地出席與市民朋友開心同樂。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為推廣客家文化傳統習俗，讓民眾認識及分享客家語言文化內涵，台南市政府民族事務委員會9月20日在台南市客家文化會館3樓大禮堂舉辦2020年「月光華華慶中秋」活動，市長黃偉哲特地出席與市民朋友開心同樂，一起提前歡慶中秋佳節。



黃偉哲市長表示，很高興能和客家鄉親朋友一起歡慶中秋，客家文化一定要延續保存，目前台南市政府已獲得議會通過將成立客家事務委員會，專責服務客家鄉親朋友，讓客家文化能夠傳承，讓鄉親的福祉獲得照顧，未來市府也將與鄉親一起為這座城市更加努力。



民委會主委尤天鳴指出，中秋節對客家人而言是敬天感恩的時節，也是家庭團聚的重要節日，因此民委會特別透過中秋節活動，凝聚大台南客家鄉親情感，亦讓參與活動的大小朋友們從闖關遊戲中體驗客家文化的魅力。



活動由關廟附幼小朋友們帶來可愛活潑的客家童謠律動拉開活動序幕，緊接著由陽明附幼、忠孝國中帶來精彩的客語童謠及口說藝術演出，彰顯多年來台南市客語推廣已卓有成效。



除了有精彩的客家樂舞、八音等表演，現場更安排深受大小朋友喜愛且具有濃厚客家風格的闖關遊戲，其中以客家五花為名的「含笑深情注視你」、「巧手開出夜合花」、「新丁綻放心花開」、「桂花飄香貴客來」及「聆聽樹蘭唱首歌」等五大關卡，讓市民朋友能深入認識客家五花並運用簡單客語和關主進行對話；此外，還設有益智有趣的客家桌遊「八月中秋轉好運」及最應景的「福神伯公柚好客」，讓闖關者一同腦力激盪，從遊戲中感受過節的歡樂氣氛！現場更貼心提供限量的麻豆文旦、肚臍餅及客家特色美食，讓市民朋友們有吃有玩又有拿，滿載而歸度過充實的週末假日。



民族事務委員會表示，為讓更多市民朋友認識客家文化特色與內涵，未來台南客家事務推動將兼顧老中青不同世代的鄉親需求，利用客家語言、歌謠、美食、舞蹈等多面向進行推廣。除了今天的中秋活動外，未來於台南市兩處客家文化會館皆有舉辦精彩的系列課程與活動，詳情可至民委會官網（https://web.tainan.gov.tw/Nation/）查詢，歡迎市民朋友、親子踴躍參加。

客家鄉親慶中秋活動，包括民委會主委尤天鳴、客委會委員劉育玲、台南市客家文化協會理事長謝鎮龍及市議員周麗津、李啟維等貴賓皆到場與鄉親一同提前歡慶中秋。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺

