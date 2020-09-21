　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛奇藝用戶注意！10月15日起只提供線上客服

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客服業務將自109年10月15日終止，會員訂購或衍生的相關客戶服務改為線上客服（圖／翻攝愛奇藝線上客服畫面）
▲歐銻銻娛樂21日表示，愛奇藝用戶的客服業務將自109年10月15日終止，會員訂購或衍生的相關客戶服務改為線上客服（圖／翻攝愛奇藝線上客服畫面）

記者陳世昌／台北報導

歐銻銻娛樂21日宣布，因國家通訊傳播委員會（NCC）要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務將於109年10月15日終止。未來愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，請改洽愛奇藝線上客服：https://cserver.iqiyi.com/chat.html?lang=tw

歐銻銻強調，愛奇藝APP「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內，仍可持續使用愛奇藝。以下為聲明書原文：

【歐銻銻娛樂有限公司 聲明書】

依經濟部公告，自109年09月03日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，並放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。另經主管機關國家通訊傳播委員會要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務亦將於109年10月15日終止。

感謝過去四年來支持愛奇藝的用戶及會員，即便歐銻銻娛樂因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝APP「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶們，仍可持續使用愛奇藝，並欣賞全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。在主管機關要求下，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客服業務將自109年10月15日終止，爾後，愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，均請洽愛奇藝線上客服：
https://cserver.iqiyi.com/chat.html?lang=tw

[廣告]請繼續往下閱讀...
ET快訊
兄弟與余謙簽約加盟　簽約金總額750萬元破紀錄
峮峮「守小鬼靈堂近6小時」！鞠躬雙眼緊閉疲憊模樣曝光
五月天怪獸現身小鬼靈堂！《玩很大》結緣親送最後一程
快訊／陳偉殷拋震撼彈！閃電加盟日職羅德
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「禁代理愛奇藝」條款3日公告　NCC：跨部會協調訂戶權益

愛奇藝10/15起只有線上客服　消基會：未來用戶「要多付手續費」

桃機公司人事異動確認　新任總經理由但昭璧調陞

吉卜力「400張劇照」免費載！高清場景曝光網嗨翻：存白龍等霍爾

愛奇藝用戶注意！10月15日起只提供線上客服

結婚6年顧家尪變了！迷打牌「存款剩1萬」　人妻心碎：輸錢還怪我

斗六堆置巨大廢棄物釀火警　環保署：突顯出「管理不當」

網購買到整盒「雙鋼印口罩」　莊人祥：要調查是偷跑或仿造

案509緬甸返台確診...疑和案501一同感染？　莊人祥：2人沒關係

快訊／境外移入再+2　本國籍「緬甸、印尼」返台確診！

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

真人手機呈現「長輩3C日常」！ 超大字體+長輩圖...媽燦笑藏洋蔥

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

愛奇藝10/15起只有線上客服　消基會：未來用戶「要多付手續費」

桃機公司人事異動確認　新任總經理由但昭璧調陞

吉卜力「400張劇照」免費載！高清場景曝光網嗨翻：存白龍等霍爾

愛奇藝用戶注意！10月15日起只提供線上客服

結婚6年顧家尪變了！迷打牌「存款剩1萬」　人妻心碎：輸錢還怪我

斗六堆置巨大廢棄物釀火警　環保署：突顯出「管理不當」

網購買到整盒「雙鋼印口罩」　莊人祥：要調查是偷跑或仿造

案509緬甸返台確診...疑和案501一同感染？　莊人祥：2人沒關係

快訊／境外移入再+2　本國籍「緬甸、印尼」返台確診！

高雄文具行私賣醫用口罩6500片！衛生局抓包：最重罰200萬

愛奇藝10/15起只有線上客服　消基會：未來用戶「要多付手續費」

新台幣收盤貶值0.6分　收在29.158元

張惇涵批「懂外交都知正常」　PO照打臉官員訪柯拉克自甘為奴說

影印資料到一半！　肥橘突卡位露餡「1:1粉肉球」驚網：有腹肌

頭份後庄國小非營利幼兒園3月完工　可容納350名師生

民眾澎湖淨灘發現「水雷」　國防部：擇期現地爆燬

疫情無法出國　台中VICTON粉絲越洋辦「韓勢慶生展」！

葡超／22歲「大空翼」上場6分鐘就進首球　助球隊絕平狂奔半場

台幣升破29元！現在能否進場買美元了？

日職／陳偉殷扛羅德先發　井口資仁高度期待：爭冠戰力

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

台廠6員工接觸案501　莊人祥證實未隔離

北車大廳驚現「澎派辦桌」開趴

開BMW自助加油！旁邊騎士「1句話」酸爆

12號颱「白海豚」生成　路徑出爐

12號颱風「白海豚」突襲生成？　下波變天時間出爐

仿冒台灣鳳梨酥名店　陸廠賺翻「連開6店」

全台劇晃102秒！他憶「21年前921那夜」

防災日9:21國家級警報會響

北車大廳「喝酒野餐」太歡樂！畫面曝光網怒炸

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

炒飯變4隻生蝦　老闆認了可退錢

好市多見哥們女友偷吃！買2商品暗示

外送哥誤闖「萬華神秘樓梯」爆乳妹兩邊站

更多熱門

相關新聞

禁令生效！　愛奇藝代理商歐銻銻：客戶服務業務到10／15

禁令生效！　愛奇藝代理商歐銻銻：客戶服務業務到10／15

經濟部於日前公告「在臺灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，且自即日生效，而愛奇藝台灣代理商歐銻銻今（21）日發表聲明指出，已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，接下來為愛奇藝用戶提供的客戶服務業務亦將於109年10月15日終止。

曾說看棒球無聊　柯出席棒球賽開球

曾說看棒球無聊　柯出席棒球賽開球

藏壽司跌破90元！投資人崩潰：去吃壽司郎

藏壽司跌破90元！投資人崩潰：去吃壽司郎

Apple瑤瑤齊悼念小鬼！

Apple瑤瑤齊悼念小鬼！

15.89億威力彩得主「面貌特徵」曝光！70歲退休女獨資　子女非金融業　

15.89億威力彩得主「面貌特徵」曝光！70歲退休女獨資　子女非金融業　

關鍵字：

NCC媒體產業愛奇藝影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID最後1天不來看小鬼「行蹤曝光」！

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

峮峮靈堂「進食身影」惹心疼

楊丞琳最後一天也來送小鬼了！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面