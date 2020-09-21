愛奇藝用戶注意！10月15日起只提供線上客服



▲歐銻銻娛樂21日表示，愛奇藝用戶的客服業務將自109年10月15日終止，會員訂購或衍生的相關客戶服務改為線上客服（圖／翻攝愛奇藝線上客服畫面）



記者陳世昌／台北報導



歐銻銻娛樂21日宣布，因國家通訊傳播委員會（NCC）要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務將於109年10月15日終止。未來愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，請改洽愛奇藝線上客服：https://cserver.iqiyi.com/chat.html?lang=tw。



歐銻銻強調，愛奇藝APP「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內，仍可持續使用愛奇藝。以下為聲明書原文：



【歐銻銻娛樂有限公司 聲明書】

依經濟部公告，自109年09月03日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，並放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。另經主管機關國家通訊傳播委員會要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務亦將於109年10月15日終止。

感謝過去四年來支持愛奇藝的用戶及會員，即便歐銻銻娛樂因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝APP「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶們，仍可持續使用愛奇藝，並欣賞全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。在主管機關要求下，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客服業務將自109年10月15日終止，爾後，愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，均請洽愛奇藝線上客服：

https://cserver.iqiyi.com/chat.html?lang=tw