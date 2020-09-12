兒幫辦臉書害慘媽！網稱送房定情「先匯4萬來」　婦中招北漂200km

記者邱中岳／台北報導

南投1名婦人在臉書上結交網友，對方與婦人相談甚歡，最後還向婦人表示要送一套價值120萬元的房子當定情禮物，但卻要婦人先匯4萬元當手續費。婦人聞言後不疑有他，但到南投匯款時卻遭拒，對方還要求婦人到台北匯款，婦人遂搭高鐵北上200km，後又被行員制止，經過勸說才相信是詐騙。

警方調查，住在南投的60歲陳姓婦人，因丈夫過世無人陪伴，於是找兒子申辦臉書帳號，在臉書上認識多名網友，對方的甜言蜜語讓婦人心花怒放，甚至還與其中1名網友以「老公」、「老婆」互稱。

▲網友詐騙婦人要送房子，要先匯4萬元手續費，婦人最後跑了2百公里到台北匯款仍遭拒。（圖／記者邱中岳翻攝）

該名網友日前突然向婦人聲稱，「要送一套120萬的房子」當定情禮，但卻要她先匯款4萬元的手續費才能過戶，婦人不疑有他跑到南投銀行打算匯款，但卻遭當地行員制止，婦人返家後向網友表示無法匯款。

但網友卻沒有因此作罷，反而鼓吹婦人到台北找銀行匯款；婦人當天隨即搭高鐵北上200km前往北市尋找銀行，行員驚覺有異緊急報警處理，警員到場後了解，發現根本就是「戀愛詐騙」，緊急說服婦人後，要求婦人將其他網友一併封鎖。

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