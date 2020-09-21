高雄巡佐搜扣海洛因！1支鑰匙+1個動作　毒蟲獲逆轉判無罪

▲高雄巡佐強取鑰匙闖屋搜索最後毒蟲被判無罪。（示意圖／123RF）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄新興警分局的趙姓前巡佐於去年5月帶隊偵辦毒品案，在民宅搜扣海洛因等毒品，將涉吸毒的洪姓男子送辦，一審判洪8月徒刑，不過上訴後，高雄高分院認定趙姓巡佐強行要求洪嫌的友人提供鑰匙，並無搜索票就擅闖屋內，因此搜出的毒品及採集尿液都無證據力，改判洪男無罪。

起訴書指出，40歲的洪姓男子於2019年5月8日，在85大樓附近的電子遊藝場廁所內吸食海洛因，高雄市政府警察局新興分局警方當天下午4點25分許在苓雅區攔查他，當場扣得一級毒品海洛因5包（淨重1.28公克）、三級毒品一粒眠46顆，採尿送驗也呈現嗎啡、安非他命等陽性反應，涉犯施用一、二級毒品罪嫌。

洪姓男子應訊時承認有施用海洛因和安非他命，他稱在警局是因為心理壓力很大，才會配合採尿，法官依犯施用第一級毒品罪判刑6月、施用第二級毒品罪判3月，合併執行8月徒刑，得易科罰金。

不過二審合議庭才發現，趙姓巡佐並非攔查時逮人，而是另案有人應警方要求供出洪嫌的租屋處，趙巡佐再率2名警員以「便衣巡邏」名義領槍，便到洪嫌租屋處外守候，當時洪的邵姓友人路過，察覺是警方，情急下棄車逃逸但遭壓制，被發現身上有海洛因1包，同時間洪的陳姓友人正巧從大門走出，趙巡佐於是上前強行要求提供鑰匙，並且打開洪男租屋處大門入內。趙等3警並沒有搜索票，就上到4樓用鑰匙開門入內，動手搜客廳及房間，查獲海洛因5包、一粒眠46顆，將洪嫌帶回派出所後要求簽下「自願受搜索同意書」，另名員警也製作不實筆錄，說是於路邊執行搜索毒品。

合議庭認為，趙姓巡佐強行取得鑰匙而進屋，沒有搜索票，取得的毒品是違背法定程序取得的證據，再者也沒有被告同意採尿文件，因此也無證據能力，改判無罪。