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陳其邁編列年度預算1564億　縣市合併以來最高！路平、燈亮加碼1.6億

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▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會將於10月份開議，高雄市110年度總預算案已送進市議會，根據市府篇列總預算規模高達1564億元，是創縣市合併以來新高。歲入編列約1461億元，歲出編列約1524億元，歲入出差短63億元編列公債及賒借收入弭平，連續10年下降，淨舉債數減少1.5億元再創新低。

高雄市府主計處表示，陳其邁上任三週即火速調整並審定總預算案，秉持財政紀律及撙節開支的原則，除將舉債數壓低外，也盤點各項施政優先順序，並落實競選政見及承諾事項，因此，在110年的總預算規模1564億元，較109年度成長58億元約是4%，創縣市合併以來新高。歲入編列約1461億元，歲出編列約1524億元，歲入出差短63億元編列公債及賒借收入弭平，連續10年下降，淨舉債數減少1.5億元再創新低，兼顧了建設與財政的平衡發展，市府盼達成以下三大目標。

第一、「優先政策，全力推動」，針對陳其邁競選期間所提出的「產業轉型」、「就業機會」、「交通建設」及「空污防治」等四大政策，優先編列預算以落實政策推動。其中包含了成立智慧城市推動委員會，以創新應用加速產業的轉型升級。挹注青創基金1億元，加上109年未執行的3億元，總計4億元的經費來協助青年創業。此外在產業發展、文化創意、觀光行銷等經費也再增加1.5億元，以活絡經濟帶動就業。

而在鐵路地下化、捷運路竹延伸線、捷運黃線及輕軌等重大交通建設預算上，市府自籌的經費總計投入31億元，比109年增加近11億元，顯示市府加速推動的決心。

第二、「基礎設施，品質提升」，對於路平、路燈、排水清疏及公園管理等常年例行的維護工作，市府均加碼經費，以提升維護品質，總計投入25億元，較109年增加1.6億元。而校園雙機受惠於中央的大力協助，110年編列經費達28億元，遠高於109年的2億元。此外在警察車輛以及監視器的汰換更新，市府也提高經費規模至3.5億元，用以強化治安。

第三、「體恤市民，貼心服務」110年的社福經費比109年增加逾11億元。除了編足銀髮長輩們的健保自付額補助與中低收入生活津貼等既有社福項目外，因應武漢肺炎疫情，也新增了肺炎鏈球菌疫苗補助，並增加居家醫療服務院所的服務，以確保長輩們的健康。

在婦幼方面，新增了弱勢孕婦產檢交通補貼，並將增設公共幼兒園的經費，由109年的4億1,000萬元，提升到6億6,000萬元，以加速公共幼兒園的普及化。

此外，為了市民的運動需求，110年編列2,500萬元整修現有運動場館，並投入6,000萬元增設學校運動場的夜間照明，預計110年可以新增62處夜間運動場，提供市民更便利的運動空間。

高雄市政府表示，陳其邁為落實競選承諾、使市政無縫接軌，上任三週以來，即火速審定總預算案，並撙節開支，舉債數因此創新低，預算規模更在嚴守財政紀律的原則下創下新高，未來將再積極爭取中央政府的預算補助，盼藉此落實「兩年拚四年」的市政目標。

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