獨／機車裝側燈遭罰900！悲情外送員嘆：剛接第一單就賠光日薪

▲外送員因改裝機車側燈遭開罰，將提出行政訴訟。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

《ETtoday新聞雲》報導高雄一名外送員PO文指出，自己機車側邊的反光標誌改裝成燈後遭開罰的案例，記者實際找到這名郭姓外送員，他說事發時間是20日的晚間9點45分，當時他才剛接到當晚的第一張單，正準備去外送，就被警察攔下，第一時間他自認沒有違規，沒想到是因為機車改裝側燈被罰，他表示事先並不知道改裝側燈違規，強調是為了安全考量而加裝，意外被開單，讓他當晚都還沒賺到一毛錢，就得先賠光收入。

▲外送員表示自己為了行車安全才將反光標誌改裝成側燈。（圖／記者吳世龍攝）

郭姓外送員受訪指出，「警方就直接攔我下來，說靠邊停，我想說奇怪我是長的比較帥嗎？他就說靠邊停，然後查我證件，然後說這個是違法改裝，我跟他說這是為了安全而加裝的，它並不影響行車安全！基本上我們是為了安全，並不是改底燈，或是排氣管，非法的那種噪音污染，影響其他人車輛行駛的部分，那開這個是不太合理的。」

郭先生表示，他騎這台150c.c的機車已經兩年多，從一開始買車，就花費1200元將反光標誌改裝成與煞車連動的紅色燈，擔任外送員一年多來，工作時間從晚上9點開始，時常大半夜的到處送餐，從來沒有因為機車側燈的問題被攔下，儘管這次經驗，讓他知道反光標誌改成側燈違規，他為了行車安全依舊不打算拆下，並打算提起行政訴訟，除了希望能撤單，也希望法規未來能有機會修改，做適度的放寬。

▲外送員表示自己為了行車安全才將反光標誌改裝成側燈。（圖／記者吳世龍攝）

另外，他也透露最近外送業越來越不好賺，日平均接20幾張單，以一張單52元來算，一天大約賺一千出頭，這回晚上上線跑外送，剛接了第一張單，就因為機車側燈被開罰900元，等於一天的辛苦錢全沒了。

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