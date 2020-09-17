　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「國家技能週」948選手競賽今登場　潘文忠：選技職、好好讀、有前途

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 「國家技能週」。（圖／記者崔至雲攝）

▲「國家技能週」今日登場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「2020國家技能週」今年適逢第50屆，除競賽外，將結合周邊活動擴大辦理競賽從今（17日）起至21日在南港展覽館2館登場。民眾可於9月18日至9月20日上午9點至下午5點，前往參觀並體驗周邊活動。教育部長潘文忠表示，近年投入125億到技專院校，未來期望培育更多技職人才，「選技職、好好讀、有前途」。

「2020國家技能週」今日下午舉行開幕式，會前勞動部長許銘春表示，今年適逢第50屆，比照國際規格，不僅將場地擴大，報名人數也相當多，青年組有52職類、青少年組有13職類，共有948名選手，最終金牌將獲得12萬、銀牌６萬、銅牌４萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 「國家技能週」。（圖／記者崔至雲攝）

▲勞動部長許銘春（圖左）與教育部長潘文忠（圖右）。（圖／記者崔至雲攝）

潘文忠說明，這次的選手未來有機會獲選為國手，教育部將補助國手及指導老師於培訓期間30萬元的獎金，希望參與的學生未來都能變成國手，未來也將培訓更多人才。

潘文忠也說，教育部對於技職教育的推動一直是很重要的政策，從107年開始　到111年的５年時間，技職深耕計畫總共投入125億來做技專校院改善，前瞻費用也有80億的金費，其中50億改善技職高中設備、30億優化技職生產線，期待未來可以投入更多資源，培育更好的人才。

▲「國家技能週」今日登場。（圖／記者崔至雲攝）

 

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
金山小編因公過勞死亡？　判定結果出爐
快訊／歷史性的一刻！　美次卿柯拉克降落松機
iOS 14開放更新　網刷一片評價出爐
快訊／小鬼黃鴻升靈堂開放時間確定　僅有3天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學餐廳不禁用美豬牛　潘文忠：會要求標示肉品產地

橫跨日夜50場免費演出、封街像「小型白晝之夜」！花蓮城市空間藝術節開跑

醫用口罩中央全面徵用　藥師「一堆問號」：雙鋼印不會有假的？

「國家技能週」948選手競賽今登場　潘文忠：選技職、好好讀、有前途

萊劑美豬配套公告：豬油也要標產地　月餅、粽子標不標「有差別」

2020雲林咖啡豆評鑑出爐！嵩岳莊園奪冠...僅高出第二名0.25分

越捷9/29起恢復越南飛台灣單程航班　出發前需採檢陰性

最適合燒烤水產品前5名出爐！漁業署推中秋組合「送50張農遊券」

桃機二航停車場試辦「無人自駕車旅客接駁」　上車能直達停車定點

東森好朋友生活節　9/19上午11:00線上一起Chill

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

大學餐廳不禁用美豬牛　潘文忠：會要求標示肉品產地

橫跨日夜50場免費演出、封街像「小型白晝之夜」！花蓮城市空間藝術節開跑

醫用口罩中央全面徵用　藥師「一堆問號」：雙鋼印不會有假的？

「國家技能週」948選手競賽今登場　潘文忠：選技職、好好讀、有前途

萊劑美豬配套公告：豬油也要標產地　月餅、粽子標不標「有差別」

2020雲林咖啡豆評鑑出爐！嵩岳莊園奪冠...僅高出第二名0.25分

越捷9/29起恢復越南飛台灣單程航班　出發前需採檢陰性

最適合燒烤水產品前5名出爐！漁業署推中秋組合「送50張農遊券」

桃機二航停車場試辦「無人自駕車旅客接駁」　上車能直達停車定點

東森好朋友生活節　9/19上午11:00線上一起Chill

亞太電再推5G應用　攜手「霹靂」秀AR魔法

小鬼黃鴻升靈堂僅開放3天！唱片公司曝：將辦追思音樂會

人妻偷吃下屬！帶2孩「同睡小王」…凌晨3點愛火狂燒：嘴巴管不住

大學餐廳不禁用美豬牛　潘文忠：會要求標示肉品產地

阿里發表雲端電腦「無影」　重量跟雞蛋相當「價格只要PC一半」

快訊／蔡英文18日下午接見日本前首相森喜朗

喪母1個月…王大陸為她慶祝冥誕！　PO燦笑合照：當小天使開心吧

橫跨日夜50場免費演出、封街像「小型白晝之夜」！花蓮城市空間藝術節開跑

菲律賓省長籲檢舉「宵禁歡唱卡啦OK」助防疫：尤其喝醉或走音的人

他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到…激愛30年證明

小鬼驚見《玩很大》合照「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

生活熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

現省2500元！好市多驚見「萬寶龍」皮夾

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

過來人曝浴室這處最危險：撞了10分鐘爬不起來

小鬼猝逝！消防員保命文被推爆

聯絡簿簽「黃鴻升」！林爸爸畫小鬼悼念

草泥馬坐特斯拉逛夜市　女飼主本尊曝光

餵奶驚見蒼蠅「產卵噴蛆」　媽媽急呼：奶瓶要加蓋！

陳時中：9/24起國產口罩恢復「全面徵用」

黃鴻升鬼月最後一天逝　命理師警惕

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多熱門

相關新聞

陸籍駭客疑駭我國大學　潘文忠：了解中

陸籍駭客疑駭我國大學　潘文忠：了解中

美國司法部昨日起訴5名中國大陸駭客，指控他們在中國大陸政府「同意」下，駭入超過100家美國及全球各地公司，其中更有一所台灣的大學、能源公司和電信供應商受害，超過6萬7000張附人名的文件照片遭到非法下載。對此，教育部長潘文忠（17日）表示，相關訊息還不清楚，教育部正進一步了解中。

僅2成境外生返台　潘文忠：安心就學方案持續進行

僅2成境外生返台　潘文忠：安心就學方案持續進行

贈《國王與國王》惹議　潘文忠：助學生理解

贈《國王與國王》惹議　潘文忠：助學生理解

歷史課本三國史沒了！潘文忠：新課綱強調分域關聯

歷史課本三國史沒了！潘文忠：新課綱強調分域關聯

楊文嘉邀黃光芹上節目卻不給麥克風？

楊文嘉邀黃光芹上節目卻不給麥克風？

關鍵字：

國家技能週選手潘文忠技職

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面