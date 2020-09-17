「國家技能週」948選手競賽今登場　潘文忠：選技職、好好讀、有前途

▲「國家技能週」今日登場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「2020國家技能週」今年適逢第50屆，除競賽外，將結合周邊活動擴大辦理競賽從今（17日）起至21日在南港展覽館2館登場。民眾可於9月18日至9月20日上午9點至下午5點，前往參觀並體驗周邊活動。教育部長潘文忠表示，近年投入125億到技專院校，未來期望培育更多技職人才，「選技職、好好讀、有前途」。

「2020國家技能週」今日下午舉行開幕式，會前勞動部長許銘春表示，今年適逢第50屆，比照國際規格，不僅將場地擴大，報名人數也相當多，青年組有52職類、青少年組有13職類，共有948名選手，最終金牌將獲得12萬、銀牌６萬、銅牌４萬。

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▲勞動部長許銘春（圖左）與教育部長潘文忠（圖右）。（圖／記者崔至雲攝）

潘文忠說明，這次的選手未來有機會獲選為國手，教育部將補助國手及指導老師於培訓期間30萬元的獎金，希望參與的學生未來都能變成國手，未來也將培訓更多人才。

潘文忠也說，教育部對於技職教育的推動一直是很重要的政策，從107年開始 到111年的５年時間，技職深耕計畫總共投入125億來做技專校院改善，前瞻費用也有80億的金費，其中50億改善技職高中設備、30億優化技職生產線，期待未來可以投入更多資源，培育更好的人才。

▲「國家技能週」今日登場。（圖／記者崔至雲攝）



