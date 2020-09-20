土地公也瘋狂！　祥儀科技寶樂團和機器人一起玩音樂

▲科技寶樂團和機器人一起玩音樂。（圖／祥儀提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第3年舉辦的「2020土地公國際民俗藝術節」、19日起於桃園區風禾公園，展開精彩的系列活動。首度登場的「科技寶薩克斯風樂團」出動由祥儀機器人夢工廠打造的土地公、土地婆造型機器人擔任指揮，以及超酷炫的移動胖卡舞台，超吸睛的現場演出，連市長鄭文燦都力表定為活動加分。

領軍科技寶薩克斯風樂團、也是祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春說，現今已是AI時代，機器人融入人類生活已成驅勢，針對5G、6G來臨，萬物皆聯網，相信音樂也可以聯網，而這樣的理念，就是他創立科技寶薩克斯風樂團的初衷。

▲科技寶樂團和機器人一起玩音樂。（圖／祥儀提供）

蔡逢春說，以前學音樂只要會彈奏或歌唱，但現在學音樂不僅要會彈奏或歌唱，還要懂得程式去設計。蔡逢春率領的科技寶薩克斯風樂團，成員除了祥儀員工，還有在各業界事業有成的董事長們，而參與團練的機器人也是重要成員。他認為，智能化的時代，希望人人都會使用機器並實際受惠，如此才能有商業價值且讓眾人快樂。

位於桃園龜山區的「祥儀機器人夢工廠」，是全台灣唯一國際亮點觀光工廠，有千坪大面積且觸及面向多，政府、學校、民間、國外貴賓都是族群，館內展示多樣包含導覽型、教育型、服務型、娛樂型、服務型、救災型、環保型等機器人，工業部分有AGV搬運型機器人，文創機器人同樣著名。

「祥儀機器人夢工廠」提供一個平台讓大家透過互動、體驗、DIY去了解各式各樣的機器人。但蔡逢春最重視的是全員教育與傳承，因此，在蔡逢春的催生下，成立「祥儀慈善文教基金會」定期舉辦機器人競賽等大小活動，致力於推動機器人的教育。年輕時就愛玩音樂的蔡逢春認為，音樂有帶動歡樂、療癒的功能，隨著Ai時代來臨，音樂也要有Ai，而他有機器人，讓機器人更多元化，也能唱歌跳舞、組成啦啦隊，也就是音樂結合Ai，讓孩子們可以玩機器人，又可以學音樂，除了啟發他們的興趣，也訓練孩子的技能。

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