祥儀捐贈30組機器人外型自動手部消毒機　投入校園防疫

▲市長鄭文燦接受外型有如「機器人」的自動手部消毒機，以酒精消毒手部。（圖／祥儀提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國各中小學開學首日，桃園祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春25日捐贈桃園市政府30組機器人外型的自動消毒機，加入校園防疫工作。蔡逢春表示，祥儀利用兩週的時間，以自有品牌、來自德國原創的科技教具「Cagebot科技寶」，成功研發「自動消毒機」加入防疫，噴出的酒精皆有控管，能防人和人的近距離接觸，是很好機器人教育機會。

▲蔡逢春董事長(左)捐贈30組機器人外型自動手部消毒機，投入桃園的校園防疫。（圖／祥儀提供）

市長鄭文燦於市府受贈「自動消毒機」時，也親自接受外型有如「機器人」的自動手部消毒機，以酒精消毒手部。鄭文燦說，防疫期間，祥儀捐贈30套自動消毒機器人，以科技寶積木結合電控建構而成，加裝伺服馬達可以噴灑酒精，不但讓孩子們可以輕易上手，容易了解機電整合的控制原理，也結合當前很好的時事題目。

▲義興國小的學生於現場進行機器人實作體驗。（圖／祥儀提供）

蔡逢春董事長表示，祥儀針對防疫推出自動噴霧機器人，希望可以有效防止疫情期間因為接觸交流所引起的傳播感染，並且因為加裝祥儀自製的伺服機馬達，加強穩定有效的噴灑方式，還可以減少酒精用量。學生在學習組裝機器人同時，更能發展面對威脅環境自我保護、解決問題的科技能力，未來希望能與市府、學校一起共同推展桃園的科技能量！

▲祥儀以自有品牌、來自德國原創的科技教具「科技寶」，成功研發「自動消毒機」加入校園防疫。（圖／祥儀提供）

包含武陵高中、壽山高中，以及大有、光明、建國、大溪4所國中，義興、忠福、快樂、大坑、青園、文欣、桃園、青溪等8所國小共14所學校校長及主任代表出席，而來自義興國小的學生也來到現場進行機器人實作體驗。

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