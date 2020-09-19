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新北月夜享團圓　安居樂業慶中秋

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▲新北月夜享團圓 安居樂業慶中秋。（圖／新北市民政局提供）

▲新北月夜享團圓，安居樂業慶中秋。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節即將於10月1日到來，新北各區公所、寺廟陸續推出中秋活動，19日由永和及土城率先登場，永和中秋慶團圓音樂晚會力邀歌手高爾宣、家家、畢書盡等藝人同歡，現場抽家電、創意彩繪柚子等趣味活動；土城區新北高工的「如果中秋在土城−大野狼拯救小紅帽」活動，團長趙自強帶領民眾提前度過知性又溫馨的夜晚，下週還有新莊、深坑、蘆洲、石碇等區接棒，歡迎民眾共慶中秋。

民政局長柯慶忠表示，中秋節是重要民俗節日，在連續假期中，民眾可以到新北各區闔家共賞精彩聯歡活動、音樂盛宴以及體驗宗教文化藝術，團圓於皓潔明月下話家常、品嚐新北在地優質月餅與文旦，感受花好月圓的幸福感。

9月26日在新莊體育館陽光草坪舉辦的「新莊中秋音樂饗宴」活動，邀請張秀卿、萬芳等知名歌手接力演出，現場還有柚驚柚喜趣味活動。同26日五股區新冪境綠地公園的中秋音樂會，邀請知名樂團、弦樂團、原住民歌手節目表演，穿插猜燈謎、釣柚子趣味比賽，並會送頭獎55吋大電視摸彩活動。

▲新北月夜享團圓 安居樂業慶中秋。（圖／新北市民政局提供）

▲中秋節是重要民俗節日，民眾可以到新北各區闔家共賞精彩聯歡活動、音樂盛宴以及體驗宗教文化藝術。

除了精彩的歌唱表演，9月26日石碇五路財神廟更捐贈巴士給深坑公所，並在深坑慈聖宮前有當地社區團體、東南科大表演藝術系學生演出一連串精彩的川劇變臉、魔術秀、歌唱表演等節目。27日汐止區濟徳宮現場更祭出1千份狀元餅，與民眾相約「擲骰子、得狀元」；29日板橋埔墘福德宮也有歌仔戲演出。

另外，9月30日蘆洲區仁愛廣場的中秋聯歡晚會，由蘆洲當地藝術團隊擔綱，現場有肚皮舞、芭蕾舞、原住民舞蹈和薩克斯風音樂表演。同(30)日石碇區公所在聖興宮前舉行中秋祈福晚會，帶來最具宗教特色表演，有五虎童的宮廟演出以及趣味擲筊比賽，讓民眾感受濃厚的宗教文化風情。

民政局表示，本次中秋各區活動皆配合中央流行疫情指揮中心，確實落實防疫新生活運動。而農曆8月15日不僅是中秋佳節，更是東方「愛神」月老星君及「月娘」太陰娘娘聖誕，民眾可至板橋慈惠宮、三重先嗇宮、蘆洲湧蓮寺、萬里情月老廟、中和力行福德宮、三峽興隆宮、淡水福佑宮等知名月老廟宇參香，跟隨月老腳步祈求良好緣份降臨。

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