慈濟感恩戶秋節關懷　顏博文執行長帶隊訪視

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

中秋節將至，台灣各地受慈濟長期關懷的感恩戶超過2萬2千戶，近日起，各地慈濟志工將陸續在全台各地展開中秋節關懷行。

9月19日慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、副執行長劉效成、劉濟雨特別與慈濟慈善事業基金會同仁，前往花蓮縣新城鄉一帶的感恩戶家中拜訪，除了送上祝福與關懷，也進一步了解案家需求、深耕慈善。

慈濟在花蓮縣的長期個案、居家關懷戶共近2千戶，一群慈濟基金會同仁經常利用假日當訪視志工，9月19日一早，志工帶著一袋袋中秋祝福禮前往新城鄉靜思精舍附近的感恩戶家中關懷。

60多歲的張奶奶領有極重度身障手冊、需長期洗腎，因車禍受傷平日坐輪椅，生活賴兒子薪水支應，慈濟不定期給予急難補助、營養品，並協助孫子女助學。志工送上的中秋禮包含淨斯豆漿粉、營養餅乾，希望讓張奶奶補充營養。張奶奶說：沒有什麼好回饋的，只能照顧好自己身體、祝福志工。

獨居的張先生因過去工作墜樓受傷，領有輕度身障手冊，每個月賴國民年金、身障補助與慈濟補助，其餘靠賣烤地瓜、冰品維生，收入狀況不定。志工拜訪時看到張先生賣地瓜的餐車堆放許多雜物，才知道因生意不好，已數個月停止販賣地瓜，改賣冰品，但生意仍不好。志工們關心張先生的身體狀況與腳傷，也與張先生討論如何整理餐車。難得有人一起討論如何讓生意更好，張先生眼神發亮，志工離去時，他還送到路口、目送志工。

外配阿秀(化名)從事住家打掃工作，下班後協助行動不便的婆婆洗澡，因浴室窄小、無扶手，老婆婆如廁不便，平時包尿布坐在看護墊上。志工訪視時不捨老婆婆無法到浴廁，評估協助裝設扶手、改善居家安全，讓老婆婆可以利用助行器走到浴廁，生活更有品質。阿秀聽完規劃，感動地感恩志工考慮到婆婆的生活。

慈濟基金會副執行長劉效成表示，這群在社會的邊緣，有的走不出來、會封閉。我們送上關懷，讓他們知道有人在關心他們，禮物是物質的部分，最重要的是人與人之間的關懷。

慈濟推動「安穩家園 美善社會」計畫，慈濟基金會執行長顏博文指出，能和同仁一起落實訪視，對於慈濟推動深耕台灣慈善有很大的幫助，我們看到許多弱勢、獨居家庭還是存在，許多人透過帶動、鼓勵可以站出來，甚至可以回饋社會。許多長者身體狀況還不錯，慈濟給予一些輔助，讓他們居家可以改善，維持身體機能。對於還能工作的，協助他們自力更生，給予助援、心理建設，敢於面對挑戰、重新出發。

顏博文表示，慈濟的訪視除了給予經濟補助，最重要的是關懷，慈濟能帶去的是人文，帶動他們能站出來、回饋社會。結合慈濟醫療、教育、人文志業，我們對案家能提供更多元的幫助。