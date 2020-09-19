　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

慈濟感恩戶秋節關懷　顏博文執行長帶隊訪視

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼9月19日慈濟慈善事業基金會執行長顏博文帶隊，前往花蓮縣感恩戶家中拜訪，送上中秋禮。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

中秋節將至，台灣各地受慈濟長期關懷的感恩戶超過2萬2千戶，近日起，各地慈濟志工將陸續在全台各地展開中秋節關懷行。

9月19日慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、副執行長劉效成、劉濟雨特別與慈濟慈善事業基金會同仁，前往花蓮縣新城鄉一帶的感恩戶家中拜訪，除了送上祝福與關懷，也進一步了解案家需求、深耕慈善。

慈濟在花蓮縣的長期個案、居家關懷戶共近2千戶，一群慈濟基金會同仁經常利用假日當訪視志工，9月19日一早，志工帶著一袋袋中秋祝福禮前往新城鄉靜思精舍附近的感恩戶家中關懷。

▲▼9月19日慈濟慈善事業基金會執行長顏博文帶隊，前往花蓮縣感恩戶家中拜訪，送上中秋禮。（圖／慈濟基金會提供）

60多歲的張奶奶領有極重度身障手冊、需長期洗腎，因車禍受傷平日坐輪椅，生活賴兒子薪水支應，慈濟不定期給予急難補助、營養品，並協助孫子女助學。志工送上的中秋禮包含淨斯豆漿粉、營養餅乾，希望讓張奶奶補充營養。張奶奶說：沒有什麼好回饋的，只能照顧好自己身體、祝福志工。

獨居的張先生因過去工作墜樓受傷，領有輕度身障手冊，每個月賴國民年金、身障補助與慈濟補助，其餘靠賣烤地瓜、冰品維生，收入狀況不定。志工拜訪時看到張先生賣地瓜的餐車堆放許多雜物，才知道因生意不好，已數個月停止販賣地瓜，改賣冰品，但生意仍不好。志工們關心張先生的身體狀況與腳傷，也與張先生討論如何整理餐車。難得有人一起討論如何讓生意更好，張先生眼神發亮，志工離去時，他還送到路口、目送志工。

▲▼9月19日慈濟慈善事業基金會執行長顏博文帶隊，前往花蓮縣感恩戶家中拜訪，送上中秋禮。（圖／慈濟基金會提供）

外配阿秀(化名)從事住家打掃工作，下班後協助行動不便的婆婆洗澡，因浴室窄小、無扶手，老婆婆如廁不便，平時包尿布坐在看護墊上。志工訪視時不捨老婆婆無法到浴廁，評估協助裝設扶手、改善居家安全，讓老婆婆可以利用助行器走到浴廁，生活更有品質。阿秀聽完規劃，感動地感恩志工考慮到婆婆的生活。

慈濟基金會副執行長劉效成表示，這群在社會的邊緣，有的走不出來、會封閉。我們送上關懷，讓他們知道有人在關心他們，禮物是物質的部分，最重要的是人與人之間的關懷。

慈濟推動「安穩家園 美善社會」計畫，慈濟基金會執行長顏博文指出，能和同仁一起落實訪視，對於慈濟推動深耕台灣慈善有很大的幫助，我們看到許多弱勢、獨居家庭還是存在，許多人透過帶動、鼓勵可以站出來，甚至可以回饋社會。許多長者身體狀況還不錯，慈濟給予一些輔助，讓他們居家可以改善，維持身體機能。對於還能工作的，協助他們自力更生，給予助援、心理建設，敢於面對挑戰、重新出發。

顏博文表示，慈濟的訪視除了給予經濟補助，最重要的是關懷，慈濟能帶去的是人文，帶動他們能站出來、回饋社會。結合慈濟醫療、教育、人文志業，我們對案家能提供更多元的幫助。

▲▼9月19日慈濟慈善事業基金會執行長顏博文帶隊，前往花蓮縣感恩戶家中拜訪，送上中秋禮。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
千位粉絲8hrs湧入小鬼靈堂！「追思區一片花海」　淚送最後一
小鬼爸「凝視兒子遺照」悲傷背影曝...惹人鼻酸
峮峮淚守10hrs黃鴻升靈堂！小鬼經紀人護送上車
重機跑完北宜下山「撞左轉車」…騎士噴飛無生命跡象
楊丞琳待小鬼靈堂2.5小時　低頭不發一語離開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

慈濟感恩戶秋節關懷　顏博文執行長帶隊訪視

350份客製化紀念郵票　看見髓緣有愛的祝福

瘋電影／寂寞調香師　人生際遇只有遇到才知道

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

慈濟感恩戶秋節關懷　顏博文執行長帶隊訪視

350份客製化紀念郵票　看見髓緣有愛的祝福

瘋電影／寂寞調香師　人生際遇只有遇到才知道

2020年《時代》百大人物　蔡英文以「台灣總統」入圍讀者票選

新仇舊恨引爆殺機！台南下水道工人西瓜刀當街砍同事1死1傷

動力火車驚喜飆3首超級經典歌！　「現場超大尖叫聲」全場合唱嗨翻

當掉物品換酒喝！最潮「當舖酒吧」　蘆筍汁金髮妹尬酒超有台味

中職二軍／王勝偉開轟5打點、林智勝也轟　兄弟3轟大勝桃猿

千位粉絲8hr湧入靈堂「追思區一片花海」　淚送小鬼黃鴻升最後一程

人均收入低+兩岸關係緊張　惠譽：確認台灣評等「AA-」

中職／林泓育下次還會這樣站位　守備很單純只想觸殺跑者

徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？

美國選舉必有「10月驚奇」！　學者分析：可能是中美開戰

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

殺手復仇要來殺殺手全家

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

落健生髮水的效果及風險

不要讓報Paper成為沈重的負擔

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

人生際遇只有遇到才知道

超市火鍋肉片變出5道美味料理

南瓜牛奶汁　美味飲品DIY

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

更多熱門

相關新聞

350份客製化紀念郵票　看見髓緣有愛的祝福

350份客製化紀念郵票　看見髓緣有愛的祝福

每年九月的第三個星期六，是「世界骨髓捐贈者日」（World Marrow Donor Day，簡稱WMDD）。慈濟臺中骨髓捐贈宣導團隊特別在9月19日這一天，於臺中靜思堂舉行骨捐驗血活動，活動一開始，主辦單位就收到350份，專為「世界骨髓捐贈者日」27週年客製的「豐生髓起」紀念郵票。

因疫情下修！　6成企業將對外送禮、少於去年比例　

因疫情下修！　6成企業將對外送禮、少於去年比例　

麗寶Outlet推湖畔野餐賞月看水舞燈光秀

麗寶Outlet推湖畔野餐賞月看水舞燈光秀

中秋連假玩宜花　客運8大優惠攻略

中秋連假玩宜花　客運8大優惠攻略

送禮不NG！最夯選品送到心坎裡

送禮不NG！最夯選品送到心坎裡

關鍵字：

慈濟中秋顏博文慈善

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面