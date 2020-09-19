▲新北「柚子塔」結合惜食分享概念，象徵「團圓保佑」傳遞幸福。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與八里區農會於18日在市府辦理柚子塔分享活動，邀請8家新北惜食分享業者一同來分享新北幸福文旦柚。第一次看到柚子塔的長輩們感覺非常新奇，一同認真拆下柚子塔上的柚子，現場充滿笑聲，十分熱鬧。透過惜食分享概念，讓更多人可以享用到高品質的文旦柚，同時也用食物創造更多溫暖。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，很開心可以在市府舉辦柚子塔分享活動，透過今天的活動讓長輩們可以品嘗我們八里最自豪的文旦柚。今年因為近2、3個月文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，因此今年文旦柚品質更勝往年。除此之外，我們八里也開發許多文旦柚加工產品，首度推出「柚花保濕噴霧」，採低溫真空技術萃取天然柚花香味，很適合夏天使用。

▲第一次看到柚子塔的長輩們感覺非常新奇，一同認真拆下柚子塔上的柚子，現場充滿笑聲，十分熱鬧。

社會局表示，透過推動新北惜食分享網，推廣「惜食精神」，期望解決糧食浪費以及剩食問題，利用剩餘食材創造更多價值與溫度，服務更多弱勢市民。中秋節將至，感謝八里區農會與農業局舉辦文旦柚分享活動，讓我們長輩們可以享用到應景的新北文旦柚好滋味。

農業局表示，今年首度在市府舉辦為期12天的新北文旦柚特展，並將柚子塔搬入市府，象徵「團圓保佑」的好彩頭。目前正值文旦柚產季，還沒購買的民眾別擔心，明後兩天我們在八里左岸公園將舉辦新北文旦柚展售會，現場將販售今年度評鑑獲獎的高優質文旦。

同時還有文旦柚DIY和許多趣味遊戲可以體驗，以及在地光雕、沙雕秀可以欣賞，歡迎大家帶著親朋好友們在這個周末，來新北八里尋找專屬你的幸福柚香，享受悠閒的假日時光。另外也可以直接在電商平台「小農電舖直銷站」：https://www.gotobali.com.tw/購買到最優質的新北文旦柚喔！

► 美麗最大的祕密