「世紀風華薪傳永續」週年慶　侯友宜賀坪林區農會創立百年

▲新北市長侯友宜、坪林百歲人瑞及與會貴賓共同切下百歲蛋糕。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

坪林區農會19日上午於坪林茶業博物館旁辦理「世紀風華薪傳永續」百週年慶系列活動，近千人到場一同歡慶農會百週年，新北市長侯友宜到場慶祝農會迎百週年，並頒贈匾額及切百年蛋糕，感謝農會及農友對農業的貢獻，也祝坪林農會百年大業，再創高峰。

農業局表示，坪林區四面環山，氣候涼爽多霧，土壤富含有機質，非常適合茶樹生長，也讓茶葉成為坪林最重要的經濟作物，坪林有近八成居民為茶農，茶園面積約500公頃，茶葉產量超過全市6成，為「文山包種茶」主要產地，得天獨厚的天然優勢加上百年傳承的優良製茶技術，使得坪林所生產的文山包種茶遠近馳名，素有「北包種、南烏龍」的茶鄉美名。

▲新北市長侯友宜頒贈祝賀匾額與坪林區農會三首長。

坪林區農會特別應景創會百周年慶，於9月20日至10月30日辦理特惠活動，推出茶油及袋茶商品優惠，大瓶茶油（0.6L）原價850元，特價只要700元；小瓶茶油（0.3L）原價430元，特價只要350元；經濟包袋茶（50入）原價399，特價只要300元。另外，只要購買坪林區農會茶葉滿3000元，即贈價值600元百周年限定高級禮盒1組，限量50組。

坪林區農會理事長王成意表示，農會雖已有百年歷史，但仍保持活力創新，持續為顧客開發新產品，例如富有包種茶獨特清香的茶香冰淇淋，微甜不膩口，是符合現代養生觀念的輕食小點，此外農會也依茶葉等級推出雲、霞、霧等精緻茶葉禮盒，民眾可以依照需求選購，送禮方便又實惠。理事長王成意更表示，坪林區農會將以積極進取的態度，持續為民眾及農友服務，並且展望下一個百周年。

侯友宜表示，坪林農會利用在地經營優勢，配合宣導市府政策，連續10屆獲得全國製茶技術競賽冠軍，其中7位來自坪林，績效卓越深受肯定。農會是市政府與農友最重要的夥伴，市府將持續照顧農友，除了推廣新北好茶，提高新北茶產業價值，增加茶農收入，並持續開拓新通路，讓小農的努力被更多人看見，實踐市府照顧小農精神。

► 美麗最大的祕密

▲民眾觀賞坪林百年歷史靜態展。