▲慶祝亞洲有機日，新北有機營養午餐成功經驗推往全亞洲。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府18日線上參與「亞洲地方政府有機農業促進會Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA」之5周年慶祝活動，ALGOA大會同時宣布將與新北市合作成立「AGLOA公共採購推廣中心」ALGOA Center for Public Procurement，簡稱ACPP，將有機營養午餐的成功經驗推展到全亞洲！

ALGOA是由國際有機農業聯盟（International Federal of Organic Agriculture Movement，簡稱IFOAM）亞洲分會（IFOAM Asia）與韓國槐山郡共同發起的計畫，2015年9月18日在槐山郡成立並舉辦第1屆大會，致力於促進跨國交流合作，除招募會員舉辦跨國有機農業共識會議之外，並強調地方政府、民間組織跨國間合作與聯繫之重要性。

目前已經有15個國家、222個地方政府會員，新北市政府亦於2018年簽署合作備忘錄成為臺灣第一個參加ALGOA的政府會員。ALGOA已邁入第5周年，相關成員也將9月18日訂為「亞洲有機日」Asian Organic Day，儘管受全球新冠肺炎疫情影響而無法舉辦實體會議，仍透過視訊方式於18日舉辦慶祝活動。

▲統合農場。

新北市副市長吳明機表示，ACPP之目標為在亞洲各國學校和公部門廚房推廣有機餐，並研究、記錄他國相關案例，與類似政策之地方政府保持聯繫與合作。未來將透過網站讓民眾可以獲得相關資訊，並與日本、韓國成立推動委員會，讓執行量能及成果能夠更顯著，形塑ACPP成為世界上第一個研究和推廣公部門有機膳食的全球樞紐！

農業局長李玟表示，新北市自2012年起推動中小學有機營養午餐政策，至今已有666所學校、公托和幼兒園參加，36萬學童從中受益，每周使用有機蔬菜量約為39公噸。這項成功的經驗帶動全台各縣市跟進響應，也讓國際看見新北市，繼與IFOAM Asia共同推動「亞洲有機行銷智能中心」後，ALGOA也與新北市合作設立ACPP，除有機餐推廣之外，也將著重青農參與，因為他們是有機農業的未來，替青農和有機產業各部門的熱忱志士介接更多國際資源及經驗交流的平台。

李玟說，也會籌辦國際和區域性的研討會，雲集重要的利害相關人討論有機政策發展方針，以促進有機公共採購的發展。另外在這一屆ALGOA系列活動中，還包含強化公務員知能的「有機基礎課程」（Organic Foundation Course），農業局共有4名同仁參訓，希望能與亞洲各國投入在有機農業栽培、銷售、輔導等不同部門的夥伴交流寶貴經驗，應用於迎接當前氣候變遷、食品安全等臺灣農業面對的課題。

► 美麗最大的祕密

▲新北市線上參與ALGOA亞洲有幾日。