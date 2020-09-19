藏族正妹直播被前夫潑油放火！燒成焦炭努力求生…網一天捐430萬救命

▲拉姆愛玩抖音，經常分享自己在山上的生活。



記者蔡紹堅／綜合報導

四川阿壩的藏族女網紅拉姆日前直播到一半，突然被前夫用汽油潑灑焚燒，導致全身80％重度燒傷，從頭到腳都被燒成焦黑，性命垂危。拉姆的家境清寒，難以支付昂貴的醫藥費，她的父親17日在網路募款平台上求救，引起大批網友關注，1天就募到100萬元人民幣（約430萬元新台幣），拉姆也被送到了成都的醫院，正接受更好的治療中。

拉姆現年30歲，曾有過一段婚姻，目前與父親及兩個孩子一起住在阿壩的山裡，平常靠著上山採集草藥維生，家境並不富裕，近兩年開始經營抖音，主要跟網友分享自己在山中的工作與生活。

從拉姆的影片中可以發現，雖然過得相當辛苦，但她一直樂觀看待一切，且有餘力之時，還會出來做志工，像是看見工人在路上灑鹽巴除雪，主動上去幫忙，並時常鼓勵大家，「靠自己生活，就是最好的生活！」

▼拉姆嚴重燒傷，情況危急。（圖／翻攝微博）



不過，拉姆在14日晚間在家中直播時，前夫竟突然闖入家中，對著拉姆瘋狂潑灑汽油，接著點火焚燒，導致拉姆全身著火，被送到阿壩州人民醫院接受治療，隨後，前夫也被警方逮捕。

拉姆雖然很快就被送入醫院，但傷勢卻非常不樂觀，根據診斷書，她全身有80％嚴重燒傷，並出現吸入性損傷、低血容量性休克、重度脫水、多器官功能障礙綜合症等情況。由於傷勢太過嚴重，醫生也建議拉姆的家人，最好盡快將拉姆轉院，送到四川首府成都的醫院接受治療，因為那裡才有更好的設備及技術。

不過，拉姆的家境清寒，根本不可能負擔高昂的醫療費用，拉姆的爸爸情急之下，只好到網路募款平台上求救，「看到眼前女兒面目全非，我也沒有活下去的動力，但看到女兒與死神掙扎，還有一線生命，我就要用一切辦法挽回女兒的生命，生命是脆弱的，但人心是堅強的，懇請愛心人士慷慨解囊救助一下我可憐的女兒。」

求救訊息一刊出，立刻引起大批網友關注，在短短一天之內募到了100萬元人民幣，還有許多人因為募款達標停止，沒有捐到款項一直留言詢問。拉姆的一名親友則回答，「感謝大家，妹妹還在重症監護室沒有脫險，這幾天的費用已經足夠，暫時停止捐款，後續若有什麼需要，我們再請求幫助。」

拉姆的親友還提到，拉姆現在已轉至四川省人民醫院重症監護室，目前還處於危險期，後續需要大量輸液，控制感染，病情穩定之後需要移植皮膚，後期花費巨大，超過百萬。