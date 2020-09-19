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社會 社會焦點 保障人權

新仇舊恨引爆殺機！台南下水道工人西瓜刀當街砍同事1死1傷

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記者林悅／台南報導

台南永康區八德街19日下午發生工人當街砍殺同事1死1傷命案，進行側溝施工的傅姓工人，疑因工作積怨，去買1支西瓜刀當街砍殺2名同事，造成1死1傷，傅嫌當場被捕，全案偵訊後依殺人等罪嫌送辦中。

▲台南永康區八德街19日下午發生工人當街砍殺同事1死1傷命案，傅姓工人疑因不滿工作分配不均，買1支西瓜刀當街砍殺2名同事，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康區八德街19日下午發生工人當街砍殺同事1死1傷命案，傅姓工人疑因工作積怨，買1支西瓜刀當街砍殺2名同事，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，55歲的傅嫌與死亡的47歲馬姓男子、受傷的39嚴姓男子都是同事，為台南市政府水利局污水下水道工程外包商工人，目前進行側溝工程，傅嫌19日疑因工作積怨，與2名被害人發生口角後，憤而當街揮刀砍人。47歲馬姓男子當場無生命徵象，送醫急救仍宣告傷重不治，另1人39歲嚴姓男子受刀傷，傅嫌行兇後被當場逮獲，帶回永康警分局偵辦。

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台南市警永康分局指出，永康派出所9月19日下午1時33分許接獲通報，在永康區八德街300巷發生打架事件，永康派出所所長莊大成隨即帶同警力前往，發現現場從事水利局汙水下水道側溝工程的55歲傅姓犯嫌，持刀砍傷同為從事工程的馬男（47歲）及嚴男（39歲），並已由現場工頭通報119分別送往永康奇美醫院及成大醫院就醫，警方當場逮捕在場的傅姓犯嫌，並帶回派出所偵辦。

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永康分局指出，莊所長到達現場後，發現馬男倒臥在現場，救護車亦到達現場救護，員警隨即封鎖現場並通報偵查隊及鑑識人員前往，另詢據現場工程人員表示，傅姓犯嫌已開車前往八德街230巷尋找嚴男，員警立即前往現場，合力與現場工程人員將傅姓犯嫌壓制在地，並在現場起獲做案用西瓜刀，員警發現嚴男受傷，即刻通報119前往救護。嚴男砍到右手前臂大動脈，目前尚在開刀手術中。

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據傅姓犯嫌向警方表示，多年前即與馬姓、嚴姓被害人一起工作，期間因施工問題導致嫌隙，近期又遭馬等2人刁難，新仇加舊恨，故一時氣憤即至五金行購買西瓜刀，返回工地砍傷馬等2人，全案偵訊後殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦。永康分局長呂世明特別呼籲，民眾有糾紛應尋求法律途徑，勿使用暴力自行解決，以免造成憾事，身陷囹圄。

台南市政府水利局針對今天的工人兇殺案指出，對下午於永康區八德街進行用戶接管工程的施工工人，因起因涉及私人恩怨造成人員傷亡，市府水利局表達遺憾，並給予家屬道義上之關懷，第一時間水利局、監造單位及施工廠商已先至醫院關心傷者及了解狀況，到院探望慰問給予慰問金，傷者嚴姓男子（39歲)重傷，送成大醫院急救，目前意識清醒，另1位馬姓男子（47歲）送往奇美醫院宣告死亡，送至殯儀館，已派人員在旁協助後續事宜。後續市府水利局也要求施工廠商應主動針對工人多加關心工作狀況，避免再次發生此憾事，至於凶殺案的詳細原因，仍待警方調查釐清。（更新於18時28分，補充市府水利局說法）

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