人妻怨尪「10天只給2千元餐費」　害2歲兒只9.5kg：還要我省錢

▲人妻抱怨先生給的餐費根本不夠。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

結婚後的生活充滿柴米油鹽，夫妻倆難免偶爾對彼此有怨言。就有一位媽咪在臉書貼文抱怨豬隊友，「他每個10天給我2000（元），我要負責兒子的吃喝」，但這樣分下來，餐費根本不夠。結果婆家就怪罪她都沒給兒子吃營養一點，讓原PO直呼氣到得內傷「錢不夠吃還營養個屁，這樣根本就不夠還要我省錢。」

「被我家豬隊友氣到得內傷。」這位人母在臉書《爆怨公社》貼文，說先生每10天就會給她2000元，她則是會負責兒子的飲食，「早上有時候125-140之間，中午便當80或炒麵75或湯麵加小菜95」，晚餐的部分，如果中午吃便當，晚上就會吃炒麵或湯麵。

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算一算餐費，人夫基本上一個月給到6000元左右，女方和小孩一天的餐費大約300元，一個月就要9000元。她就表示，先生因為常常一餐只吃麵包，所以早餐加上午餐前只花50元，「我根本不可能2餐都叫兒子吃麵包，他早餐+午餐只要50！」

結果婆婆就怪她沒有給小孩吃營養一點，讓人母很無語，畢竟先生給的錢就真的不夠，「錢不夠吃還營養個屁？」而且6000元就已經不夠用了，先生還要她省點花，「兒子都2歲了，體重還在9.5（公斤），瘦的跟什麼似的。」

貼文一出，其他人都為原PO感到不平，「一個月6000養2個人……好慘」、「一個月6000怎麼好意思，還兩個人伙食，到底是有多省」、「我家的8個月都9公斤了。」不過也有網友開勸，「如果家用真的不夠，自己也想辦法增加收入吧」、「不要一定要外食，自己煮，不省嗎」、「老公的收入不高時，真的要衡量是不是要所取捨，送孩子去讀書自己就業也是方法。」