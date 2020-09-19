主委要求「嫦娥畫大一點」...見成品傻眼！網笑翻：飛得起來嗎？

▲原PO將嫦娥畫「大一點」，卻讓社區主委看了傻眼。（翻攝自爆怨公社）

圖文／鏡週刊

隨著中秋節即將到來，有不少社區都開始著手晚會活動規劃，近日有名網友於臉書社團「爆怨公社」po文，指社區將舉辦中秋夜光趴，主委特別交代他畫「大一點」的嫦娥增添氣氛，沒想到主委驗收成品時不僅愣住，還喃喃自語稱嫦娥「乾哪滴（像是豬）！」不少網友看到嫦娥照片也笑翻，留言「飛得起來嗎？」

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近日有名網友於臉書社團「爆怨公社」po文，指社區因將舉辦中秋夜光趴，主委特別交代他畫個「大一點」的嫦娥，才好讓大家看見。不過就在他將繪製成品交給委託人驗收時，對方看到嫦娥竟愣住幾分鐘不語，「然後開始喃喃自語嘴巴重複唸著，中元普渡豬普渡豬，卡a佳大摳（怎麼這麼胖）！吳剛看手機，嫦娥乾哪滴（像是豬）！」

▲「大一點」嫦娥曝光後引發網友熱議，有許多人認為原po畫得相當精美。（翻攝自爆怨公社）

▲原po繪製看手機的Q版吳剛，被許多網友稱讚「好可愛」。（翻攝自爆怨公社）

原po為此反映感到無奈「我心裡面嘀咕著，7月都過了」，事後他po文反問大家，「叫我畫大一點的嫦娥的耶，這樣不是很大嗎？」有許多網友認為原po畫得相當精美，並留言鼓勵，「胖胖的才漂亮，完全就我的菜。」「這嫦娥也太可愛了吧，我覺得很可以。」「我以為是立體的啊？！好厲害！」

不過也有不少網友笑翻表示，「月亮的伙食看來不錯」「現在終於知道后羿，為什麼不追上去了。」「嫦娥也隔離太久沒動了，所以長大了。」「這是吃了多少月餅的嫦娥阿？」



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