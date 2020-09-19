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她去超商繳費！店員堅持「少1000元」　眾人傻眼：沒用驗鈔機

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▲▼點鈔機,驗鈔機,鈔票,保證金,押金,保釋金。（圖／記者李毓康攝）

▲超商都會擺放點鈔機讓店員使用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會到超商繳費，方便又快速，超商店內也都會擺放一台驗鈔機，減少數錢上的麻煩。一名女網友日前到超商繳費，皮包原本有9000元，拿了6000元給店員，但店員說少1000元，於是又從皮包掏出1000元。回家後發現皮包只剩下2000元，她懷疑店員數錯錢，回去向店家反應，但是店員卻說沒有多錢，讓他不禁大喊「能不能調監視器，錢不好賺阿！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，帶著9000元的現金到超商繳費，店員沒有點抄也沒有用驗鈔機，直接向原PO表示「少1000元」，並將錢放進收銀機裡，她感到疑惑並再次確認，店員還是說少錢，便從皮包再拿出1000元。回家後發現皮包只剩下2000元，她越想越不對勁，便回到超商向店員反應，但對方卻回應沒有多錢。

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▲▼超商,便利商店。（示意圖／pixabay）

▲便利商店。（示意圖／pixabay）

離開超商之後，她還是耿耿於懷，越想越覺得不甘心，想跟店家調監視器查清楚，但是又害怕是自己少給，可能會因此害了店員。她在文中也提醒大家，「去便利商店繳費真的要算清楚看清楚，錢不好賺啊！」還附上一個大哭的表情符號。

貼文一出後，底下網友留言提供建議，「我的習慣是會把錢攤開成扇形，這樣我清楚，對方也清楚；應該是可以調監視器，去問看看」、「可以調，我上次也相同情形，看影片他把錢巧妙的夾住了，看了很多次，最後把1000元還我了」、「我遇過的店員都是不管幾張都要過機」、「如果他真要坑你，那一千早進他口袋了，不會交接！直接進收銀機有點怪」。

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關鍵字：

超商繳費監視器爆怨公社

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