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多維TW／欲獨又怯戰　蔡英文越不過的現實

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（圖／總統府攝）

文／劉燕婷

蔡英文初入政壇時，曾有「民進黨白玫瑰」之稱，予人冷靜、清新的知性感。然而經歷陸委會主委、民進黨黨主席等職務歷練，如今身居總統之位的蔡英文，已不復當年的不慍不火，而是在台灣日漸極化的政治氛圍中，改以強悍反中的面目示人，故又被青年支持者冠以「辣台妹」的別稱。

但隨著中美近期摩擦漸顯，兩岸與國際媒體上皆不乏「新冷戰」的相關論述，位處兩強前線的台灣雖屢自我催眠，對內宣稱台美關係「歷年最佳」。但細察民進黨政府的相關舉動，蔡英文顯然對局勢的緊張有所覺察，自6月30日「港版國安法」通過以來，蔡英文便極力克制台灣的介入力道，就連7月的中美閉館逐使風波，其也採取相對低調的回應態勢，不似過往般一味地為拍手叫好。

「辣台妹」驟然失語，固與民進黨剛贏得總統大選，眼下無須操弄反中情緒汲取選票有關；但台灣「欲獨卻不願戰」的精神矛盾，也注定了自己身處地緣狹縫間，只能兩面圓融以保存續的宿命，這才是蔡英文面對中美對峙時，被迫放棄辣台妹角色的關鍵。

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自陷歷史虛無

此般精神矛盾之源，來自近年的史觀之爭。對民族國家來說，歷史的詮釋至關重要，但台灣過度沉溺其中，以致社會整體迷走在論述的字裏行間，最終不僅忽略政權的立身之基，也將實質獨立的模糊空間，一寸寸親手扼殺。

在台獨知識界眼中，「台灣非中國」是證成獨立合理性的論述核心。為了強化此前提，其首先否定中華民國的統治正當性，並在經歷本土政治格局變動後，攻佔了政治正確的橋頭堡，吹響下一波進攻號角：解構中國歷史。此次目標，並非僅是證明中華民國的外來殖民性，而是要一勞永逸地解決台灣曾被中國統治、且與中國文化緊密相依的尷尬。

在此氛圍下，「元清非中國」、「屈原不是中國人，而是楚國人」、「孔子不是中國人，而是魯國人」、「中國不是國」等說法逐一興起，且蔚然成風，不僅知識界對此屢有討論，也吸引到大批青年在網上追逐膜拜，當中又以「元清非中國」的聲量最為驚人。

在台獨的理解中，元朝與清朝不僅是朝代，更是其揭露中華史觀虛假性的「獨門暗器」。而這般謎之自信，源於其緊扣元清的血統與政權外來性，「本非中國卻成中國」，由此證成中華史觀的一廂情願、自欺欺人。在此論述下，元清成了台灣的隱喻，滿蒙則是台灣人的湖中倒影。

然而這般論述看似直擊傳統中華史觀的要害，其實反而是對台獨史觀的割喉：楚魯元清證明了「中國」的建構性，但台獨界標舉的南島原住民主體，又何嘗不是對「台灣」的概念解構？且倘若深入探究，則楚、魯、元、清、南島等單元也皆可再解構，如此一來，全世界皆成無主之地。

且史觀與政權的共生關係在於，思想催化行動，行動實踐思想，但史觀能否促成政權建立，關鍵並非論述本身合理或荒謬，而是相應的政治勢力是否能不惜鐵血，以革命或殺伐建立實踐基礎，否則論述再合理，也不過書齋喧囂，難有實質政治作用。而眼下台獨論述雖正大殺四方，但面對其欲聲討的現實中國，便暴露了上述矛盾：反中論述鋒芒畢露，作戰氛圍卻委靡不振。

台獨成空包彈

自兩岸分治以來，台灣的實質獨立空間，便是中華民國政府在內戰中，以軍事對抗打下的既成現實。然而在2000年，台灣首次政黨輪替，國民黨從此失去獨大地位，社會也在本土勢力崛起的氛圍下，開始了以專業化為名，裁撤為實的去軍事化進程，制度如此，精神亦然。

1997年起，國軍實施「精實案」，之後陸續推動「精進案」、「精粹案」，兵員總額從45.2萬人逐步裁至如今的18.8萬人；國防支出佔GDP的比重，在馬英九時期甚至維持在2%以下；持續多年的徵兵制改成了徵募並行制，如今役男役期已由2年至3年大幅縮減至4個月的軍事訓練；軍隊管理更較早年寬鬆許多。在此變化下，國軍雖仍年年演習，卻已有訓練不足跡象，今年包含漢光演習在內，軍方已發生多起意外，憾事連連。

而在台獨的文化語境上，中華民國與國民黨長年被論述為外來殖民政權，國軍也因此成了「殖民打手」、「威權餘孽」，受盡社會揶揄嘲諷。在此氛圍下，若要實現沒有國軍的台獨建國大業，似乎只能依靠人民的作戰意志。然而，此路偏偏不通。

根據ETtoday新聞雲於7月20日公佈最新民調指出，若兩岸開戰，將有40.9%的台灣民眾願上戰場。然而放眼現實，年輕人普遍不願服役，對「教召」更是避之唯恐不及。某些教召達標率達95%的地區，其實是動員了160%以上的人數才有此結果；另，平均有三分之一以上的後備軍人在接獲教召通知後，會以國外旅遊等諸多藉口逃訓。對安逸多年的黎民百姓而言，在冷氣房與電腦桌前做民調問卷、高喊建國，畢竟比行軍操演輕鬆得多；至於真槍實彈的血肉橫飛，既未曾遭遇，自也無從想像。

台獨史觀發展至今，雖已匯為台灣內部的一種政治正確，卻也持續削弱台灣的抵抗能量：真正支撐獨立現狀的國軍，尊嚴遭棄；知識界整體則沉溺在史觀辯論的氛圍中。如今的台灣社會，建國大業淪為沙龍裏的空談、政治鬥爭的藉口，青年的革命之火看似熾烈，但充其量是在某種廉價的自我傷懷下，談論無法企及的詩與遠方。

鎖在冷戰前線

冷戰期間，台灣曾是兩方陣營的對峙現場；如今中美關係惡化，台灣依舊難逃前線宿命。雖說有部分台灣人視此為建國契機，認為美國將要承認台灣獨立，但政府看來並未被輿情迷惑，而是選擇了自我克制。

原因在於，在「欲獨卻不願戰」的精神矛盾下，兩岸倘若真擦槍走火，台灣能否撐到美國到來尚未可知，更何況美國或許根本不會來，畢竟棄子先例，班班可考。以烏克蘭為例，在北約東擴的過程中，其向來被視作反俄新橋頭堡，但當俄國在2014年併吞克里米亞時，以美國為首的西方國家也僅是予以譴責，頂多祭出經濟制裁過場一番，近來的港版國安法爭議亦若是。西方到頭來，要的僅是能用來擾亂對手的馬前卒，而不是找個重負壓身的累贅。

台獨雖不時以巴勒斯坦自比，但潛意識中更想做受美國扶植的以色列。然而即便以色列有列強奧援，其之所以能在四次中東戰爭下存活，靠的也並不僅有錫安主義（Zionism）的強力主張，而是男女皆兵的鐵血動員，這也正是台獨所欠缺的真實底氣。

因此，面對如今的中美「新冷戰」氛圍，蔡英文首要之務，便是掌握騎牆的能動性，避免過度單邊的表態。風聲鶴唳下，草木皆兵，倘若一心挑釁、激化對立，則稍有不慎，便會在國際的駭浪中滅頂。辣台妹於選後悄然謝幕，剛好而已。

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