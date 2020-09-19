蔡英文：李登輝一生造就今天的台灣　我們有責任承接他的成就

記者陶本和／台北報導

故前總統李登輝19日舉行追思告別禮拜，總統蔡英文出席並頒發褒揚令，在致詞時表示，李登輝一生累積的貢獻，造就今天所生活的台灣，「我們有責任，要承接起李前總統的成就，要謹記脫古改新的理念，持續確立台灣的主體性，深化並發揚台灣的民主和自由。」

▲故前總統李登輝告別追思禮拜，蔡英文致詞。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



蔡英文表示，今天我們懷著肅穆的心情，一起來緬懷李登輝，如同大家所熟悉的，他是傑出的政治家，是農業專家，是哲學家，也是虔誠的基督徒，「他一生累積的貢獻，造就了我們今天所生活的台灣。」

蔡英文說，從年少開始，李登輝就一直在思考「人是什麼」、「人生應當如何」；在青年的時候，他出國留學，想用農業經濟來改變故鄉；而壯年的時期，他進入政府體制，進而有機會領導國家，在風起雲湧的民主化浪潮中，成就了台灣的寧靜革命。

蔡英文表示，在12年總統任期內，李登輝為台灣的民主化、本土化奠定基礎，面對充滿挑戰的國際局勢，他也領導台灣人民，推動務實外交，讓台灣和民主畫上等號，躍上國際舞台，並因此而被推崇為「民主先生」。

在內政上，蔡英文指出，李登輝推動了軍隊國家化、促進了經濟自由化、發展高科技產業、實施全民健保，他為這塊土地所做的一切，為今日台灣的發展，打下了堅實的基礎。

▼總統蔡英文抵達故前總統李登輝告別追思禮拜。（圖／直播畫面）



蔡英文說，「民之所欲，長在我心」，不僅是李登輝時時掛記的事，也早已是台灣人民對他共同的記憶。

蔡英文表示，李登輝卸任之後，依然關心國家的認同和永續發展，他在晚年仍不斷汲取新知，透過出訪、寫作和演講，一再探問，「台灣的未來該往哪裡走？希望激勵台灣人共同奮鬥，走出一條屬於台灣自己的道路」。

蔡英文說，從少年時期的生死思考，到「我是不是我的我」的無私精神，他的一生，跨越了台灣近百年歷史，也連結了台灣和世界，讓台灣綻放出燦爛的光芒，「我要代表台灣人民，向李前總統說一聲，謝謝您。」

蔡英文表示，在感念李登輝一生奉獻的同時，我們更不能忘記，台灣的前途，正掌握在你我的手中，「我們有責任，要承接起李前總統的成就，要謹記脫古改新的理念，持續確立台灣的主體性，深化並發揚台灣的民主和自由。」

蔡英文表示，我們也有責任，在當前的變局中，確立未來的發展戰略，然後自信、勇敢地走向世界，「我們更有責任，要盡一切可能，來實現『生為台灣人的幸福』，實現世世代代台灣人民的安居樂業。」

最後，蔡英文說，願李登輝的精神，長存台灣，長伴我們左右，指引我們的國家和人民，持續走在民主、自由、多元、開放的道路上，並為世界帶來貢獻。

▼總統蔡英文抵達故前總統李登輝告別追思禮拜。（圖／直播畫面）

