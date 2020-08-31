結紮多年後轉念想生　不必黑科技30分鐘搞定...床戰前必備

▲▼丁大欽醫師配戴3D立體眼鏡進行腹腔鏡手術。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據統計，大約超過百分之八十的婦科手術，都可以經由微創手術進行，微創手術已是現代婦產科手術的主流，婦科手術要開腸剖肚的場景已經越來越少見。花蓮慈濟醫院引進3D腹腔鏡設備，醫師透過立體影像進行精確手術，大大縮短手術時間。花蓮慈院婦產部婦科主任丁大清表示，目前已經透過3D腹腔鏡手術完成包含子宮肌瘤切除在內的多項手術，手術時間平均可以省去兩、三倍以上的時間。

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傳統腹腔鏡的使用極限，就是2D視野。丁大清主任表示，2D視野的限制使得需要看清血管或神經的手術變得困難，例如輸卵管重接手術。最近就有一位婦女結紮多年後，因為還想要生孩子，決定要接回輸卵管。透過3D腹腔鏡手術，丁大清主任不但成功接回輸卵管，更把原本大約需要三個小時的手術時間，縮短到僅用去三十分鐘。

除了困難的輸卵管重接手術，3D腹腔鏡手術在子宮肌瘤切除手術也發揮很大的效用，尤其是位於子宮後壁的肌瘤，在肌瘤切除後縫合時，3D腹腔鏡可以改善傳統2D腹腔鏡視野上的缺點，3D腹腔鏡利用兩個鏡頭呈現立體影像，好像醫師的眼睛深入腹腔，看到非常清楚立體的影像，在夾針、縫合時都能很精準明確的完成動作，可以有效提昇肌瘤切除及縫合傷口的效率，出血量少、傷害小，預後恢復狀況就更好。以切除子宮後壁肌瘤的類似狀況為例，平均一台開刀時間可從兩小時縮短為四十分鐘。

▲3D內視鏡系統可以將傳統2D視野轉圜成3D影像。

引進3D腹腔鏡的同時，花蓮慈濟醫院也增設了螢光ICG腹腔鏡影像系統，丁大清主任表示，螢光ICG影像系統常被用在癌症治療，當醫師開刀切除癌症腫瘤時，醫療團隊螢光劑注射在子宮頸，能夠判斷最前端的淋巴結，切除後送病理切片看有無轉移，若是沒有轉移，後面的淋巴結就不需要切除，也減少了切除淋巴結所可能產生的併發症像是神經或血管傷害，下肢水腫等。

丁大清主任表示，要特別感謝高雄實業家的護持，捐贈了大大提升婦產科醫師開刀效率的3D腹腔鏡，以及輔助精準治療癌症的螢光ICG影像系統，守護花東婦女健康，丁大清主任也期許花蓮慈院婦產部團隊能用最好的設備，進行最高端的微創手術，造福花東地區以及所有從各地來到花蓮慈院的民眾。

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