　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還原3D仿真器官尊敬捐贈者　奇美醫慰藉器捐大愛家屬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，並採用3D列印技術製作仿真器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者家屬得到慰藉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，並採用3D列印技術製作仿真器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者家屬得到慰藉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心為配合衛生福利部推動全國器官捐贈之風氣，9月7日至11日在奇美醫學中心第一醫療大樓一樓大廳舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響。

▲奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，並採用3D列印技術製作仿真器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者家屬得到慰藉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

奇美醫學中心社工師林芳怡指出，20初頭正值大學生活的阿智，因一場車禍送入醫院，意識不清，頭部後腦勺血腫、右上臂外觀腫脹變形，身上多處外傷，緊急入開刀房執行左顱切開減壓術，因病況不穩定轉送加護病房治療中，隔天主治醫師再次向家屬解釋阿智經過手術後，腦部電腦斷層顯示腦部右側硬腦膜下出血擴大及腦部腫脹，須立即行右顱切開減壓術，但術後成植物人機率高，家屬極度悲傷，皆表示不捨阿智再次開刀，決定讓病情順其自然。

▲奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，並採用3D列印技術製作仿真器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者家屬得到慰藉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

阿智病況急轉如下，家屬情緒悲慟啜泣，向社工師訴說阿智的過往與生活點滴，阿智是個善良體貼、熱心助人、喜歡小動物、工作上非常認真負責，而家屬也非常以阿智為榮！而社工師也因當下的氛圍，向阿智的家屬提及「器官捐贈」，家屬的內心隨即被觸動，也非常認同器官捐贈正向助人的意義，希望阿智可用的器官捐給需要的人，讓即將消逝的生命重新找到了希望的意義。

阿智捐出了1顆肝臟、1顆心臟、1顆胰臟、2顆腎臟、2枚眼角膜，為7個不同家庭帶來盼望。阿智家人的大愛真是驗證聖經約翰福音12：24-26：「我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。」』

▲奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，並採用3D列印技術製作仿真器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者家屬得到慰藉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣於1968年成為亞洲實行第一例器官移植（腎臟移植）的國家。近幾年器官移植醫學蓬勃發展，讓器官衰竭的病人燃起一線希望，更多期盼能透過器官移植，而延續生命。台灣採取器官捐贈機制為自願捐贈，即為器官的來源為病人生前簽屬器官捐贈同意書，或是家屬同意之，死後才可摘取器官。

而從研究文獻中指出，捐贈者家屬捐贈的考量因素為病人生前曾表達過意願，或是家屬曾聽過或是具有器官捐贈的認知，而促成器官捐贈的可能性。因此積極宣導民眾對於器官捐贈多加認識了解有其必要性。

▲奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，並採用3D列印技術製作仿真器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者家屬得到慰藉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心醫療副院長暨大腸直腸外科主任田宇峯教授表示，奇美醫學中心自1999年完成第1例器官捐贈移植手術，迄今已邁入第21年，器官勸募個案達兩百餘例。而照顧捐贈者家屬的心情也是首要任務！奇美醫學中心從2016年12月底開始，也將3D列印技術應用於捐贈者身上迄今已達27例，共96個器官（腎臟45個、肝臟26個、心臟21個、胰臟4個），以玉米粉為原料，採用3D列印技術製作出仿真的器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者的家屬心靈得到更多的慰藉。

社工師林芳怡表示：器官捐贈工作是不斷向病人及家屬學習的過程，透過不同病人與家屬的故事，豐富自己的生命經驗，也讓每一次的器官捐贈工作，因著過去與家屬的工作經驗累積，更貼近家屬需求，而病人及家屬往往都是我學習效仿的對象。

另外，透過與家屬建立緊密且正向的互動關係，讓從事器官捐贈工作感到有價值及成就感，而看到捐贈者家屬散發出的正向力量，以及簡單的一句感謝或是正向回饋，都可以讓我感到欣慰及獲得肯定的力量，並孕育持續努力下去的動力。再者，捐贈者家屬願意分享其生命故事，甚至將器官捐贈的大愛故事傳揚出去，家屬的捨得及大愛讓我更看見做這份工作的意義。

▲奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，並採用3D列印技術製作仿真器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者家屬得到慰藉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在整個器官捐贈工作中，社工師是主要與家屬協力的專業人員，除了適時向家屬提供「器官捐贈」的醫療選項，最主要是陪伴家屬經歷病人即將死亡的事實，給予家屬情緒支持、心理輔導，以及後續的追蹤關懷。協助家屬為死亡尋找一個正向積極的意義，與器官捐贈連結，並引導家屬建立新的生活模式，最終目標是期待家屬可自我療癒，並邁向復原之路。

奇美醫學中心為配合衛生福利部推動全國器官捐贈之風氣，9月7日至11日在奇美醫學中心第一醫療大樓一樓大廳舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，內容包括「有獎問答」、「器捐同意書簽署活動」、「生命故事海報展」、「捐贈巷者時光故事播放」以及「使用LINE通訊軟體，分享『我支持器官捐贈！』」；另外結合安寧療護宣導活動，簽署預立安寧緩和醫療意願書，讓民眾對器官捐贈及安寧療護有更深層的認識。

9日現場還有小丑互動表演，以輕鬆趣味方式說器捐，促進民眾及員工對器官捐贈知識的了解；此外運用LINE社交應用軟體發揮社群網絡傳遞的力量，擴大社會大眾對於器官捐贈理念之認同，響應宣揚器官捐贈風氣，讓大愛精神在社會中蔓延開來。

▲奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響，並採用3D列印技術製作仿真器官，於手術後放回捐贈者體內，讓捐贈者家屬得到慰藉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不同於往年邀請捐贈者家屬及受贈者所舉辦的追思音樂會，9月12日於奇美醫學中心第三醫療大樓一樓中庭舉辦專屬於捐贈者家屬的『器官捐贈家屬關懷支持團體』。活動進行方式以播放捐贈者的生命故事影片，一起緬懷捐贈者，另帶領捐贈者家屬彼此相互分享交流，從中得到撫慰及支持，並透過團體動力尋求意義，走向復原之路，並更肯定家屬當時器官捐贈的決定；另邀請資深芳療師帶領捐贈者家屬，使用精油來達到舒緩精神壓力與增進身體的健康，學習自我調適及照顧的方法；最後，引領捐贈者家屬對此團體命名，並至器官捐贈紀念牆前向捐贈者獻花，以表達思念之情，為活動畫下美麗的句點。

・粉絲一用就是5、6年

ET快訊
收到喜訊「新人竟然是他兒女」 　生父現身婚禮大喊：你們是兄妹
「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂
新兵害同車28人隔離！軍方拒收2人...隔壁同袍慘被送回家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大與高雄榮總簽署合作意向書　臨床與研究共榮共享

還原3D仿真器官尊敬捐贈者　奇美醫慰藉器捐大愛家屬

新兵害同車28人隔離！軍方拒收2人...隔壁同袍慘被送回家

新課綱歷史「狂刪三國、漢唐內容」　國家教育研究院回應

疫情重創「三倍券捐款」最多僅153萬！家扶：當年消費券有2600萬

崑大電子系衞祖賞教授奉獻教育逾30年　獲頒傑出工程教授獎

快訊／對流爆發！狂雷轟炸「大雨灌16縣市」　大台北下班暴雨來襲

快訊／雨彈突襲大台北！16縣市大雨特報　鋒面明炸台雨區更廣

咬一口壽司放回迴檯！大媽理直氣壯「旁邊沒碰到」　網：社會毒瘤

「宜蘭快速道路拍板」尚非屬實　交通部急發說明澄清

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

成大與高雄榮總簽署合作意向書　臨床與研究共榮共享

還原3D仿真器官尊敬捐贈者　奇美醫慰藉器捐大愛家屬

新兵害同車28人隔離！軍方拒收2人...隔壁同袍慘被送回家

新課綱歷史「狂刪三國、漢唐內容」　國家教育研究院回應

疫情重創「三倍券捐款」最多僅153萬！家扶：當年消費券有2600萬

崑大電子系衞祖賞教授奉獻教育逾30年　獲頒傑出工程教授獎

快訊／對流爆發！狂雷轟炸「大雨灌16縣市」　大台北下班暴雨來襲

快訊／雨彈突襲大台北！16縣市大雨特報　鋒面明炸台雨區更廣

咬一口壽司放回迴檯！大媽理直氣壯「旁邊沒碰到」　網：社會毒瘤

「宜蘭快速道路拍板」尚非屬實　交通部急發說明澄清

中職／周思齊轟出本季第12轟　兄弟最年長單季10轟球員

黃國園主委于北辰無預警遭撤換　「將軍晚點名」粉絲爆增

Tiffany豪門聯姻夢碎！　提告LVMH集團拖延收購變怨偶

馬桶噴出1公尺蟒蛇「咬中下體」　少年濺血送醫緊急縫合怕爆

不斷更新／蘇智傑2分砲　統一6比0領先富邦

清晨盃羽球不為疫情10日開打　麟洋配搭擋父親出賽親子對抗賽

生活點滴全拍下！　BLACKPINK獨家紀錄片10月Netflix上線

丁允恭劈腿、逼墮胎！　李婉鈺氣炸：別為了渣男浪費感情和生活

800元和牛吃到飽！有之和牛火鍋店9/18開幕　自助吧供應70種食材

今年前8月稅收1.5兆元　創3年來新低

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

天兵同梯未坦承接觸史！30新兵被隔離14天

入秋首波鋒面要來了！　「全台溼答答」一路有雨到下周

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

買車格狂被偷停報警也沒用！　屋主決定放大絕

惡霸犬沒繫繩狠咬　貴賓犬噴血慘死

明起全台午後雷雨「炸到下周」

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

雨4天更廣更強↓3℃轉濕涼　熱區出爐

14縣市大雨特報！　防雷擊強陣風

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

更多熱門

相關新聞

結紮多年後轉念想生　不必黑科技30分鐘搞定

結紮多年後轉念想生　不必黑科技30分鐘搞定

根據統計，大約超過百分之八十的婦科手術，都可以經由微創手術進行，微創手術已是現代婦產科手術的主流，婦科手術要開腸剖肚的場景已經越來越少見。花蓮慈濟醫院引進3D腹腔鏡設備，醫師透過立體影像進行精確手術，大大縮短手術時間。花蓮慈院婦產部婦科主任丁大清表示，目前已經透過3D腹腔鏡手術完成包含子宮肌瘤切除在內的多項手術，手術時間平均可以省去兩、三倍以上的時間。

奇美博物館全新打卡點

奇美博物館全新打卡點

高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開

高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開

告別式「家屬狂拗免費口罩」　禮儀師神回擊

告別式「家屬狂拗免費口罩」　禮儀師神回擊

21歲警遭無照少年撞腦死　家屬選新北公祭理由感人

21歲警遭無照少年撞腦死　家屬選新北公祭理由感人

關鍵字：

3D仿真器官捐贈者奇美器捐大愛家屬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

即／富邦悍將林威廷父遭「倒塌牆面」重壓慘死

Apple釋出iPhone 12邀請函

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面