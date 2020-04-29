中信文教「夢想+圓夢工程」獲遠見CSR教育推廣組首獎　扎根偏鄉藝文教育奪17項大獎

▲「夢想+圓夢工程」一舉榮獲遠見「傑出方案－教育推廣組」首獎，中信文教基金會董事長馮寄台出席領獎。



財經中心／綜合報導

中國信託文教基金會推廣台灣在地文化不遺餘力，秉持扶植藝文的初衷，推動「LOVE&ARTS夢想+圓夢工程」（下稱「夢想+圓夢工程」），每年都攜手藝術導師翻山越嶺、深入偏鄉，藉由長達半年的深度藝術教育課程，將藝術教育向下紮根，開啟孩子的潛能、建立自信心，並從做夢、追夢，一步一步帶孩子站上舞台「圓夢」。藉由獨特、創新的「圓夢方程式」，中國信託文教基金會一舉榮獲第十六屆《遠見雜誌》企業社會責任獎「傑出方案－教育推廣組」首獎，評審團肯定該專案對學生、藝術導師、學校、觀眾均有具體成效，更促成公部門響應，鼓勵各級學校複製模式，並長期落實。「夢想＋圓夢工程」三年來與排笛藝術家張中立、國際編舞家布拉瑞揚、無獨有偶工作室劇團合作，走遍最缺乏藝文資源的東台灣，獲得國內外17項大獎肯定。

新舞臺走出新舞臺！中信文教扎根偏鄉藝文教育

「新舞臺藝術節」舉辦以來，規模一年比一年大、面向也一年比一年廣，其中也攜手台灣藝文工作者，不斷求新求變、帶給社會更有意義的「新舞臺」。馮寄台董事長出席領獎，深深感謝推動藝文公益的過程中，在微小處成就偉大的每一位夥伴，他表示：「文教基金會近年以『新舞臺走出新舞臺』的方式，不斷延伸藝文觸角，更將『藝文公益』加乘『社會關懷』，打造人人可以親近藝文的分享平台。」透過舉辦「新舞臺藝術節」、「大師傳承講座」、｢中信新銳美術獎暨展覽」、｢扶植獨立音樂」，帶著藝術跨城鄉，鼓勵更多人親近藝文；扎根偏鄉藝文教育的「夢想＋圓夢工程」正是看見了偏鄉孩子的需要，透過藝術導師的身教言教、分享追夢的生命經驗，陪孩子做夢、圓夢，對很多「不敢有夢」的偏鄉孩子來說，這不只是一次藝術教育，更是一場生命教育！

▲藝術Ｘ生命教育！無獨有偶工作室劇團帶著金洋國小學子站上圓夢舞台。



轉動偏鄉藝文教育齒輪！讓孩子看見「新的自己」

2019年「無獨有偶」藝術總監鄭嘉音帶著操偶師團隊，進入群山環繞的宜蘭金洋國小，泰雅部落的孩子因為這場「偶」遇，開啟了嶄新的生命經驗！這所「迷你學校」的孩子多數是隔代教養及中低收入戶，對他們來說，部落就是全世界，因為經濟因素或是路途遙遠，少有機會跨出大山，更別說親近藝文。無獨有偶劇團花了半年時間，帶領孩子們認識偶劇、學習製偶、操偶，最終站上新舞臺藝術節公益場舞台，對藝術導師、對孩子來說都是巨大的挑戰。鄭嘉音表示：「這不是蜻蜓點水式的體驗，透過長時間、深度的偶戲教學，能看到孩子各有不同特質，我們就是要幫助孩子激發潛能，用最有創意的方式開出一條屬於自己的路！」金洋國小孩子正式演出當天，金洋村村民也「包車」到劇場力挺！孩子們化身操偶師，在舞台上認真扮演自己的角色，聽到滿場觀眾的歡呼聲、看到離家工作的父母眼中含淚，孩子們謝幕後都還難掩激動，直呼：「我就是要讓大家知道，我們金洋村很棒！」

人生的第一次安可！圓夢舞台改變一生

「一次演出，勝過千百次的排練！」第二屆「夢想+圓夢工程」藝術導師、國際編舞家布拉瑞揚‧帕格勒法也強調搭建圓夢舞台的重要性。布拉瑞揚為瑪莎葛蘭姆舞團編舞後大放異彩，他卻在揚名國際時毅然返鄉成立舞團，將現代舞舞進台東部落！ 2018年在中信文教基金會邀請下，布拉瑞揚舞團進駐台東東河國小，陪伴一群渴望學舞、卻只能以YouTube為師的孩子認識現代舞。孩子們在水泥地上體驗芭蕾、將現代舞融入部落元素，更在阿棲睞藝術聚圓夢舞台與專業舞者共舞。孩子們精彩自信的表現，讓布拉瑞揚更堅定要在部落進一步進行教育分享，布拉瑞揚表示：「如果有一天，真的有一個、或是兩個孩子想追求跳舞的夢想，他們會知道，自己的家鄉就有追夢的舞台，不必因為跟城市有差距而失去自信。」

▲「夢想+圓夢工程」完成全台首本藝文領域SROI報告書。



▲一把排笛改變生命！「夢想+圓夢工程」影響力擴大。



創「藝」方程式！最具影響力的偏鄉教育

「夢想+圓夢工程」導入社會投資報酬率方法學（Social Return on Investment, SROI），完成全台第一本藝文領域SROI報告書，每投入1元即能創造4.18元社會價值，集結產、官、學等眾人之力的「創新圓夢方程式」，較一般藝文教育方案更具延續性的影響力，中信文教基金會也將持續拋磚引玉，攜手更多志同道合的夥伴，為偏鄉孩子譜寫圓夢新篇章。