▲公路總局宣布 增開中橫便道夜間通行班次至9月28日為止。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

交通部公路總局宣布，為了方便梨山地區民眾農業輸運便利通行，加上考量農產仍持續盛產且為保鮮度，所以延長每日夜間6點30分的通行班次，由原定109年9月20日至109年9月28日為止，但提醒，該夜間通行班次僅限大梨山地區農產運輸大貨車通行(德基往谷關方向，只出不進)，並於109年9月29日止(星期二)取消該時段開放。

另外中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道之5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行等，一般遊客僅能搭市區客運乙類大客車，目前可搭乘客運為豐原客運865號公車，每天3個班次谷關及梨山雙向行駛，時間分別為早上7點、中午12點以及下午4點30分，且因便道落石風險高，一旦天候狀況不佳或下雨、地震等因素，就會封閉道路禁止通行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局呼籲用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息，以確保行車平安、順暢。

【更多新聞】

►台中38歲宅女一覺醒來竟沒了記憶！醫揭恐怖關鍵讓兩側大腦病變



►天兵不回診！老菸槍腿中風後果慘爆…醫暖勸：聽話好嗎？



►手機0訊號沒鄰居！阿春嬤獨居20年...見義工離去淚崩：愛勾來喔