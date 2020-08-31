花蓮縣長徐榛蔚：國中小午餐老人共餐禁瘦肉精！健康不容政治交換

▲氣候影響豬隻飼養不易，除了成長緩慢之外，尚面臨環保團體不斷陳抗、汙名化畜牧業，已造成了養豬意願低落。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

酷暑少雨，對農戶來說已是嚴峻考驗，日前中央卻逕自拋出鬆綁含瘦肉精的美豬、全齡美牛進口，對國內養牛與養豬業者帶來極大衝擊！花蓮縣政府表示，政府作為守護國人各項安全的角色，對於存有食安疑慮的食材，更是應該嚴格把關，絕不容許任何人用國人的健康進行任何的政治或經濟利益交換。

花蓮縣長徐榛蔚強調，花蓮縣國中、小學營養午餐，老人社區共餐等，皆選用花蓮在地食材，禁用含瘦肉精的美國豬及牛，為守護縣民食安健康，克盡政府職責。農業處處長吳昆儒指出，截至今年五月份統計，縣內具有畜牧場登記證及飼養登記證的養豬場共有96場；台灣豬甫於今年七月順利拔針，成為口蹄疫非疫區，正是台灣豬隻產業養殖技術轉型、出口外銷的最佳時機，正當國內養豬業者磨拳霍霍、蓄勢待發之際，中央政府冷不防射出一箭，宣布將開放含有瘦肉精的美豬進口台灣，不僅背叛了國內養豬業者對於政府的信任，也彷如視國人健康次於政治、經濟利益。

▲花蓮縣養豬協會期盼農委會，能共同站在農民的立場，為農民權益發聲。

花蓮縣養豬協會理事長陳志忠表示，國內豬農殷殷盼著，好不容易等到台灣豬拔針，現在政府完全沒有先與產業最直接相關的豬農溝通，即宣布要進口美豬，面對含瘦肉精、低成本的美豬，儼然無視國內豬農將受到的衝擊，即使說會要求清楚表示，更稱將有百億的基金幫助豬農轉型，但政府真的會說到做到嗎？而當補助金用罄時，台灣的養豬產業將如何生存？

吳昆儒接著說，目前花蓮毛豬頭數正呈現供應不足的狀態，八月份不足600頭，九月份不足1,000頭，氣候影響豬隻飼養不易，成長緩慢之外，養豬戶面臨部分環保團體不斷陳抗、汙名化畜牧業，也造成了養豬意願低落。感謝農委會積極協助向台糖公司調配毛豬，以應急中元、中秋節慶與民生消費所欠缺頭數，至於調配毛豬衍生所需費用包含運費、失重費等，將由農產運銷公司及花蓮縣政府共同負擔，以穩定民生問題。面對美豬、美牛的議題，期盼農委會，能共同站在農民的立場，為農民權益發聲，一同保護國內農產業發展，與守護國人食安健康。

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