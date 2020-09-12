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社會 社會焦點 保障人權

醉男躺台中大馬路睡死　警放安全錐...老母彰化趕來救子回家

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記者李忠憲／台中報導

路邊就是我家！張姓男子12日凌晨疑似徹夜飲酒狂歡後，直接倒臥在馬路旁呼呼大睡。警方怎麼叫都叫不醒他，只好放安全錐在旁邊守護陪伴，最後使出大絕，請張男母親從彰化開車過來，卻仍叫不醒，最後由員警搬上車上，讓張母帶回，結束一場鬧劇。

▲▼男子醉倒在馬路旁，員警怎麼叫都叫不醒，還放交通錐保護安全。（圖／民眾提供）

▲男子醉倒路旁，好心民眾拿報紙給他蓋，員警怎麼叫都叫不醒。（圖／民眾提供）

第四警分局勤工派出所今天凌晨4點27分獲報，南區工學路、工學北路口某超商路旁有一名男子倒在馬路旁，立刻派員前往現場了解。員警到場發現男子一身酒味，「先生，醒一醒！」不管怎麼叫，男子就是不理會。

▲▼男子醉倒在馬路旁，員警怎麼叫都叫不醒，還放交通錐保護安全。（圖／民眾提供）

▲員警擔心男子安危放交通錐保護。（圖／民眾提供）

由於入秋氣溫降低，還有好心民眾拿報紙出來給他蓋，以免他著涼；員警也拿出交通錐將他圍住，以策安全。警方從他身上找到身分證件，確認是28歲的張姓男子，目前在醉倒地點附近1人租屋。

警方只好聯繫他彰化老家的父母親，張男母親得知後約1小時開車到現場，但也一樣叫不醒兒子，最後4名員警合力下，將爛醉的張男抬上車後座。張男母親一臉羞愧，頻向警方致謝，隨後驅車離去。

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