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謎片「感謝祭巴士」？！色男趁鄰座正妹酒醉解扣襲胸還辯：她撞我

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▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲色男趁鄰座正妹酒醉，不僅解扣襲胸，還以手機燈光對準裙底。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

楊姓男子在2018年跨年夜時，從高雄搭乘國光客運前往台北，客運到了台中朝馬站時，正妹小家（化名）與男友上車，2人坐到楊男鄰座，而後就因酒醉開始呼呼大睡。楊男心癢難耐，竟解開鄰座小家的內衣扣，開始撫摸小家胸部，宛如A片情節。最後楊男的惡行被前座2名女子發現，楊男被逮後還辯稱，是小家酒醉「身體晃來晃去撞到我」。一審將他判刑8月、二審改判6月，案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2018年12月31日，楊男搭車前往台北，坐在客運最後一排左側最靠窗的位子上。凌晨2點40分左右，小家與男友從台中朝馬站醉醺醺地上車，一上車就坐在楊男旁邊，開始睡覺。楊男認為有機可乘，伸手將小家拉往自己身上靠後，解開小家背後之內衣釦子，右手自小家身後環抱摟住腰部，並以手撫摸小家右胸部。楊男甚至還開啟手機閃光燈，照射小家的裙底。

楊男的行為引起前座2名女子注意，2人告知客運司機，將楊男扭送警局。2名女子供稱，看到楊男摟著小家，也看到他開啟手機燈光。另外小家也表示，「半夢半醒之間，我覺得我的胸部好像有被人觸摸很癢，我以為是作夢，但感覺就是有人在摸我，我用手去揮之後就完全醒過來，醒過來以後發現我衣衫不整」檢方認定楊男確實乘機猥褻小家，提起公訴。

法院審理時，楊男否認犯罪，辯稱車上座位不寬，所以乘坐時難免身體會碰觸，他沒有故意要撫摸小家，那天是小家喝醉酒行為失控，她在車上腳一直亂踢，身體也晃來晃去撞到自己，沒有摟著她，也沒有脫她內衣，小家所述都是她自己的感覺，並非實際發生的事情。但一審法院根據目擊證人供述，認定楊男有罪，除了襲胸外還偷拍裙底，因此判刑8月。

案經上訴，楊男仍否認犯罪，但二審法院仍認定他襲胸；至於偷拍部分，由於楊男手機內並無發現不雅照片、影片，再加上法院認為不能只憑證人供詞，就認定楊男偷拍，因此這部分並未論罪。二審最後將他判刑6月，得易科罰金18萬元。全案在上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。另外小家也求償，一審判楊男賠償10萬元，二審改判賠5萬元確定。

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