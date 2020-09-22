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笑人矮遭潑糞報復？長髮妹臉書怒轟「潑屎男唬爛」：出來下跪道歉

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▲▼台北信義長髮女遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝、翻攝自爆料公社）

▲邱女19日晚間遇襲，遭到陌生男子手提水桶從後方潑糞。（圖／記者張君豪翻攝、翻攝自爆料公社）

記者莊智勝／台北報導

一名年約20歲的邱姓女子19日深夜10時許在信義威秀影城前遭到陌生男子潑糞，瞬間惡臭四溢；警方經過調查，於昨（21日）逮捕涉案的柯姓男子，柯男供稱，是在約2、3個月前於夜店與邱女發生衝突，還被嘲笑身高太矮，一時氣憤才會朝著邱女潑灑穢物報復。但對於這一說法，邱女則在臉書PO文反擊，怒轟「柯先生你在（應為再）唬爛啊！誰跟你認識啊？」還要求柯男下跪道歉，「敢做敢當，出來面對！」

警方調查，當時邱女獨自坐在影城門口的石椅上，但身後卻突然有名身穿黑衣、戴著口罩的男子接近，冷不防就朝著邱女潑灑黃泥狀穢物，信義街頭瞬間惡臭沖天。事後邱女提出告訴，嫌犯柯男也於21日落網。

柯男供稱，他身高僅有160公分，2、3個月前與邱女在信義區夜店喝酒認識，但兩人卻因故發生口角，邱女還在臉書上發文嘲笑他身高矮，柯自覺遭到霸凌，因此才會以自己的糞便、混合廚餘，朝著邱女潑灑報復。

對於柯男說法，邱女昨深夜在臉書連續PO了數篇貼文駁斥，稱自己開始跑夜店是今年8月份的事，且根本就不認識柯男，「誰跟你有糾紛？我連你是哪位都不知道，而且我的初戀個頭也不高，根本沒有什麼嗆誰矮的問題，有證據嗎？」邱女怒轟，「柯先生你在（再）唬爛啊，誰跟你認識啊，有什麼毛病，出來下跪道歉，敢做敢當出來面對！」「柯先生你要不要下跪道歉，跟夜店所有工作人員、清潔人員、還有上百破千的路人道歉！再來還有刊登報紙寫悔過書、寫懺悔文，對天、對我發誓不會再犯！我感覺你被逼的耶！要不要老實一點啊？」

▼邱女在臉書PO文怒嗆柯男「唬爛」，要求下跪道歉。（圖／翻攝邱女臉書）

▲▼邱女於信義區遭到柯男潑糞，怒嗆「下跪道歉」。（圖／翻攝邱女臉書）

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