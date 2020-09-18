iPhone更新iOS 14「電量永遠100%」　網揭2恐怖下場：快降版！

▲台灣時間17日起iOS 14正式推送，凡是iPhone 6s之後的機型都能升級。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果昨（17）日正式釋出iOS 14作業系統，多數果粉升級嘗鮮後給予好評，不過新版卻殺得開發者措手不及，導致部分遊戲、軟體無法穩定運行。此外有iPhone Xs使用者抱怨，更新後手機電量顯示永遠保持在100%，一問才知道這是新版對非原廠電池的控制。

網友17日晚間在Mobile01貼文，提到更新完iOS 14，開機後發現電量恆常保持在滿電，中午看是100%，晚上再看仍是100%，電池報告也無法正常顯示，電池情況總結和最大容量都是「未知」，無奈之下只得PO文求救，「我先說我電池有換過一次，去一般通訊行換的，非原廠指定的。」

該文釣出有類似際遇的苦主，他表示花了3小時做實驗，得出用副廠電池更新iOS 14會產生2大問題，一是螢幕右上角「電池會顯示 100%」，二是電流不正常「無法充電」，解法就是趁手機電量耗盡之前，趕快降版回iOS 13.7，「不然就要跟我一樣，跑通訊行一趟請人幫忙。」

▲iPhone XS。（圖／達志影像／美聯社）

該文吸引iPhone使用者討論，不少人都是第一次得知電池限定原廠，「謝謝指導，長知識了」、「居然電池也有綁定的問題」、「舊機器電池沒有綁定機制，新的機器才有」、「用得起iPhone Xs，卻花不起原廠電池？」

隨後原PO現身，感謝眾人的幫助，他去了趟通訊行換回原廠電池，果然就可以正常顯示，至於副廠電池只能報銷，「iOS14只能用原廠電池」！