AirPods聽歌也可用Shazam識別了！將在iOS 14.2上線

▲蘋果於2018年9月以4億美元的價格收購了音樂神搜軟體Shazam。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果於2018年9月以4億美元的價格收購了音樂神搜軟體Shazam，如今其強大的音樂辨識功能將進一步整合至iOS系統中。據外媒報導，iOS 14.2 beta的控制中心添增了有著Shazam Logo的控制項目，並可用於辨識其他App及AirPods正在播放的音樂。

先前用戶已可透過Siri「召喚」Shazam來協助辨識歌曲，而在iOS 14上，Shazam可進一步透過全新的子母畫面及Back Tap快捷功能來啟動歌曲辨識。據外媒報導，在昨日向開發人員釋出的iOS 14.2第一個beta版本中，蘋果更在控制中心內添增了全新的Shazam音樂識別控制項目。

▲iOS 14.2 beta的控制中心添增了有著Shazam Logo的控制項目。（圖／取自蘋果）

此控制項目不僅可用來識別設備周圍正在播放的音樂，更可用於辨識AirPods及其他App正在播放歌曲，結果將會以橫幅通知的形式彈出，用戶可選擇在Apple Music上聆聽音樂。

值得一提的是，早在2019年6月時，Android用戶就可使用Shazam來識別耳機播放的內容，不清楚為何蘋果多花了一年多的時間才在iOS上推出此功能。目前尚無法確定iOS 14.2正式版將於何時釋出，但預計新一代iPhone將在10月亮相，屆時應有機會看到此功能。