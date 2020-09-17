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中秋連假車票搶破頭！高鐵再「加開8班車」　9/19凌晨起開放搶票

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▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲中秋連假期間高鐵車票販售狀況踴躍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，許多人安排返鄉出遊計畫，台灣高鐵公司訂票狀況踴躍，今日宣佈將再加開8班列車（南下4班、北上4班），自9月19日凌晨零時起開放訂票，每班車均配置3到4節自由座車廂。

高鐵公司表示， 9月30日至10月5日的疏運期間，共加開196班次列車（南下93班、北上103班），提供1065班次列車的旅運服務，旅客可利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

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▲高鐵加班車。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，為方便旅客提早規劃行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，旅客可預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

高鐵公司指出，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,高鐵左營站從早上開始即湧現人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲加班車車票將於9/19開賣。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司提醒，配合「防疫新生活」運動，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

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