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中秋烤肉！網購搶推海陸豪華10件超值組　1元頂級菲力限量搶

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▲食藥署首次將「烤肉組合包」一並納入稽查專案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中秋節就快到了，不少人已經準備好當天要大烤特烤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節將至，也代表一年一度的「烤肉節」快到了，賣場、網購能陸續採買到便宜促銷的食材，業者更引進各種奢華肉品、海鮮，甚至推出1元頂級菲力牛排限量搶，山珍海味烤起來大滿足；而懶得一一挑選採購的人，可考慮便利的套裝組，例如集結人氣熱銷食材的海陸雙拼豪華組，祭出平時沒有的檔期超值價，讓人用超狂優惠吃好吃滿。

東森購物於9/17～10/12大推「中秋夯肉趴．就缺你這咖」優惠活動，開賣1.4公斤日本級美國產和牛烤肉組、無牛肉福袋7件組以及嘉義優鮮的生鮮水產品等熱銷食材，買起來烤到爽，特別針對肉食族、海鮮控推出獨家超值烤肉商品組合，適合8～10人一起享用的「帝王龍蝦海陸豪華10件烤肉組」，波士頓龍蝦、特級野生大干貝、霜降牛五花、爆汁骰子牛排、半殼生蠔等一次買起來，東森價僅1,899元，換算一人最少不到190元就能吃得飽飽；另推薦1,299元超優惠蝦蝦組合，不只有老饕級生鮮急凍白蝦，買再送中尾醉蝦，讓喜歡吃蝦的人吃到大滿足。

網購推薦中秋烤肉食材（圖／業者提供）

▲東森購物推出海陸雙拼烤肉豪華獨家組。（圖／翻攝自東森購物）

蝦皮購物於9/16～9/18推出「中Chill節」夯肉大街，除了天天限時狂灑滿1,000元即享85折的折扣券，最低9元銅板價可買到美國PRIME藍絲帶霜降牛排、紐西蘭嫩肩沙朗牛排等食材豪華享受之外，更於特定時段祭出高級牛排限量1元瘋搶，紐西蘭草飼牛頂級P.S.菲力厚切原價320元下殺到只要1元，將於9/18 00:00開搶；活動期間，日本北海生干貝買1送1優惠價也僅349元，花少少錢就能吃到海陸大餐。

網購推薦中秋烤肉食材（圖／業者提供）

▲「中Chill節」夯肉大街9/18凌晨0點1元開搶紐西蘭草飼牛頂級P.S菲力厚切。（圖／蝦皮購物提供）

松果購物嚴選超過200項高CP烤肉食材組，除了有單品極品A5日本和牛漢堡排、厚度0.3公分的日本A5和牛燒肉片、頂級牛舌片等各種奢華肉品，更有日本直送的北海道生食級干貝、鳥取縣松葉蟹鉗、廣島直送生蠔以及秘傳古法製作的麻辣小龍蝦，奢華痛風系列食材全面下殺5折起，即日起至10/1也祭出3,600元折扣券，消費滿800折100、消費滿1,500現折200，刷卡最高回饋6%。

準備烤肉食材為省時間，套裝組成為選購主流趨勢，生活市集觀察該類品項在近一周搜尋度較前周大幅成長1.3倍，其中以「異國風」、「豪華組合」、及和牛等「頂級食材」3大特色最受歡迎，像是「都教授 韓國八色烤肉」解凍即可烹調，共有人蔘、紅酒、大醬、辣醬等8種口味可任選，在家就能享受道地韓式烤肉，從9月迄今已賣出近千盒；「中秋霸氣魯夫牛豬皆有烤肉套餐」一組包含安格斯鮮脆牛舌、安格斯霜降牛烤肉片、無骨牛小排、松阪豬等9種豪華肉品，約可滿足6～7人，近一周平均銷量也較前月同期成長5倍；「世界頂級和牛大賞任選」主打頂級和牛食材，包含日本和牛骰子牛、日本A5和牛燒肉片、美國極黑SRF金牌和牛烤肉片、美國極黑SRF金牌和牛牛排等，上市第二週平均銷量較前周同期成長4成。

網購推薦中秋烤肉食材（圖／業者提供）

▲【都教授】韓國八色烤肉。（圖／生活市集提供）

愛合購觀察，近一周站內烤肉食材業績顯著成長2成9，懶人烤肉組更較去年成長近1倍，目前預購最熱賣包括「築地一番鮮-中秋烤肉海陸14件派對」及「黑橋牌-中秋海陸風味烤肉組」；熱銷食材品類則有牛排牛舌、黑輪丸子、香腸肉腸。另外也列出今年熱搜食材關鍵字，前3名由A5和牛、牛舌、生食級干貝包辦，儘管每一樣單價不算便宜，例如單片和牛至少300多元起跳、生食級干貝一盒要破千元，但依舊很受歡迎。

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