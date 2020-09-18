50歲女清潔工爆紅！圍觀拍攝現場意外入鏡　旗袍一穿「逆天顏值」驚豔眾人

▲清潔工阿姨燦爛笑容吸引攝影師邀拍，搖身一變氣質女。（圖／翻攝自微博／網易視頻，下同）



實習記者劉雪兒／綜合報導

生活中的小人物，有時蘊藏著無限可能！大陸一名街道打掃阿姨因誤入別人的拍攝現場，卻因為燦爛的笑容「太美」了，而在網路上爆紅，攝影團隊因此決定邀她拍攝個人寫真。沒想到經過改造的打掃阿姨，散發出高貴典雅的氣質，完完全全換了一個人，簡直看不出她是為了生活做粗工的50歲大媽。

根據陸媒《頭條新聞》報導，事情發生在江蘇南京，一家旗袍店當時正在拍攝宣傳影片，50歲的清潔工魏士玲好奇的站在後方觀看團隊錄製過程，卻渾然不知自己已經入鏡了，現場的攝影師在檢查畫面時，被阿姨甜美燦爛的笑容驚艷到，於是將影片PO到網路，沒想到爆紅，被網友封為「最美笑容」，該間旗袍店因此決定免費替她拍攝寫真集。

▲清潔工魏士玲曾患上癌症，但為了養家糊口，依然扛著身子出來賺錢，有著不為人知的辛酸。

團隊約定的拍攝的時間是本月6日，這天恰巧是魏士玲退休的日期，也是她50歲的生日，面對突如其來的邀約，她感到非常高興，便一口答應了攝影團隊，且非常激動表示，寫真只有在年輕結婚時拍過一次，且從未穿過如此精緻的衣服。

從照片中可以看出，魏士玲梳妝打扮完，換上一身旗袍彷彿換了一個人，每一張照片都非常有氣質，旗袍更體現出她凹凸有致的曲線，展現出優雅姿態和古典美，著實令人驚豔。

▲▼梳妝打扮完的清潔工阿姨顏值簡直逆天，散發一種優雅貴族的氣質美。

照片曝光之後，立即引起網友們的熱烈回應，「真是應了老話：人靠衣裝、馬靠鞭」、「拍出了風華絕代」、「阿姨笑得真美」、「我看到了自信與樂觀的影子」、「勞動者是最美的」、「我覺得阿姨最美的事她發自內心的笑，很真且有感染力」、「好漂亮，真樸實，也看不出她50歲了」。

值得一提的是，魏士玲曾於2014年患上甲狀腺癌，和兒子相依為命的她為了生活，每天白天上班，晚上撿垃圾，所幸最後戰勝了癌症。談及那段不為人知的辛酸，她表示真的很辛苦，但現在孩子已經上班了，生活也有一定的改善了，只要有兒子在身邊，就是一生當中最大的幸福。

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