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美「印太戰略」擴張　王毅批：策動新一輪顏色革命

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▲▼ 中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲ 中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在中美關係激化的背景下，中國國務委員兼外交部長王毅近日出訪俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古，出席上合組織外長理事會。他於16日結束出訪行程時直指，近年世界動盪加劇，某些域外勢力以各種藉口插手他國內部勢力，策動「顏色革命」，更出於維持單極霸權需要，試圖製造「新冷戰」，這種行徑突破了國與國交往底線。

中國大陸官媒《新華社》17日刊出王毅專訪全文，文中王毅針對上海合作組織成員國外長理事會會議、新冠肺炎疫情，中美、中俄關係，以及美國推動「印太戰略」並向北面擴張等議題表達中國官方立場。

▲▼美軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）9日起加入澳洲皇家海軍、日本海上自衛隊、韓國海軍的多國編隊航行。（圖／路透）

▲美國推動印太戰略，並向北面擴張。圖為美軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）加入澳洲皇家海軍、日本海上自衛隊、韓國海軍的多國編隊航行。（圖／路透）

針對美國印戰戰略如何影響中國周邊情勢，特別是西北地區。王毅指出，近幾年世界動盪加劇，地區安全面臨新威脅新挑戰。包括國際恐怖組織和地區「三股勢力」復甦趨活躍；某些域外勢力以各種藉口插手本地區國家內部事務，甚至策動新一輪「顏色革命」；出於維持單極霸權需要，編造各種謊言惡意抹黑中俄等新興經濟體國家，試圖製造所謂「新冷戰」。


他說，這種行徑突破了國與國交往底線，不符合各國共同利益，國際社會不會接受。王毅補充，此行出訪，各國外長均對加強安全和戰略協作達成共識。

王毅表示，此次上海合作組織外長會議是今年新冠肺炎疫情全球大流行以來，首次召開的實體多邊會議，8個成員國外長和2個常設機構負責人齊聚一堂，共商組織發展與地區合作大計，批准20多項文件草案，為促進地區和平穩定發揮的建設性作用。

所謂「顏色革命（Color revolution）」又稱花朵革命，是指20世紀80、90年代開始，發生在中亞、東歐獨立國協國家的一系列以顏色命名，透過「和平非暴力」方式進行的政權變更運動。

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