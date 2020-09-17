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暑假作業沒寫完　13歲少女離家19天不敢回...父母急哭

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▲▼8月30日凌晨，四川達州13歲女孩孫佑鳳從家中出走，半個多月時間過去，依舊沒有回到家中。（圖／取自北京青年報）

▲8月30日凌晨，四川達州13歲女孩，警方調閱監視器尋找蛛絲馬跡。（圖／取自北京青年報）

記者陳政錄／綜合報導

暑假作業沒寫完，真的有那麼嚴重嗎？大陸四川達州警方近日通報一起青少年失蹤案，父母表示女兒疑似因暑假作業沒寫完，怕被打罵、責備，因此選擇在8月30日凌晨，留下紙條表示會去一個「父母不熟悉」的地方，就此長達19天毫無音訊。目前，父母正與警方合力找尋女兒的下落。

據《北京青年報》報導，8月30日凌晨，四川達州一名13歲的孫姓少女離家出走，半個多月後仍沒有回到家中；女兒的父親孫先生17日表示，女兒「從小屬於比較倔強的性格，以前學習成績還可以，但是最近不知道為什麼下滑得比較快。」

為了關心女兒的學習狀況，父母開始格外關注女兒的狀況，因此8月12日時，媽媽就曾因為發現女兒未按時完成暑假作業，「就打了她」，隨後女兒承諾在暑假結束前完成作業，但到8月底仍未完成。孫爸爸坦言，女兒這次之所以離家出走，「或許和沒有完成暑假作業有關。」

孫爸爸自述，當初為了這個小女兒，和老婆在孩子出生後，就沒有出外打工，一直在當地陪伴她，因此此次女兒獨自出遠門，還沒有回家，相當著急。

他說，「女兒以前是出過遠門，去過江西的外婆家，但是她沒有身份證，買不了火車票，所以我們分析應該不會去外地，現在有人也提供線索，說看到過長得像我女兒的人，我們和警察也一直在尋找。」

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