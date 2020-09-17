醫用口罩中央全面徵用　藥師「一堆問號」：雙鋼印不會有假的？

記者唐詠絮／彰化報導

國產醫療用口罩將於24日恢復全數徵用，如果民眾要購買雙鋼印口罩，只能透過實名制管道購買，等到一段時間後，才會採定額徵用，有彰化藥師坦言，有鋼印或沒鋼印真的很困擾，民眾萬一要拿來退貨，怎麼保證那是沒用過，更何況印了雙鋼印後就真的沒有劣質偽口罩？霎那間臉上堆起滿滿質疑的問號。

▲口罩雙鋼印上路，彰化基層藥師很困擾。（圖／記者唐詠絮攝）

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口罩混充事件頻傳，為挽救口罩國家隊聲譽，指揮中心要求國產製之平面式醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，但由於各口罩廠鋼印滾輪安裝與軟硬體調校作業需要更充裕時間，且鋪貨至藥局及超商的物流工作，亦需預留一定作業時間，經與各業者協調，將調整至9月24日起實施。

▲民眾到藥局領實名制口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市天一藥局藥師洪章榮，本身也擔任彰化藥師公會顧問，他今天受訪時表示，除了郵局配送到他藥局的實名制口罩，1周有3600片，還有販售盒裝醫療口罩。

洪章榮說，這2天已經有民眾陸續在問「回收更換」問題，事實上他也很困擾，防疫中心的雙鋼印口罩，公告將於下周24日實施，這些從國家口罩隊領取的口罩，民眾若執意要更換，藥局能不換給他？再者這些已經領走的口罩，再回收會不會造成衛生上的疑慮。

▲陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

洪榮章不諱言的說，目前流行指揮中心已經採用全面徵收醫用口罩，那未來藥局還可販售盒裝口罩？如果可以販售，那麼藥局要從何管道取貨，是政府要賣？還是必須先付費再委由國家口罩隊配送，真的印了雙鋼印就不會拿到偽口罩嗎？到時候被罵的又是藥局，真的被政府搞的霧煞煞了。

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