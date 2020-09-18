時代眼淚！亞藝台北通化店「10月熄燈」　全台灣只剩3家

▲亞藝影音台北通化店。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者施怡妏／綜合報導

20多年前台灣DVD出租店如雨後春筍般隨處可見，每家都是門庭若市，亞藝影音可謂當時的的連鎖霸主，但近年來敵不過線上影音平台，有網友透露，台北通化店將於10月23日熄燈，目前已經開始最後出清，他也建議有辦會員的人，趕快去申請退費。

原PO在PTT「movie版」發文，近來收到亞藝影音通化店的簡訊，將於10月23日結束營業，目前已經在做最後出清，收到簡訊的當下很震驚，「驚訝的點是台北（獨立店面）竟然比台中還要早收光，店員表示台中美村店還沒要收，不過我想應該也快了啦」。

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▲開業19年的亞藝影音林森店走入歷史。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

據了解，亞藝影音花蓮林森店因租約到期，6月底已正式吹熄燈號，感謝民眾19年來的支持。台北通化店熄燈後，全台僅剩台北信義店、台中美村店、花蓮美侖店共3間分店。原PO也透露，按照慣例「二手BD高清藍光光碟249元買一送一，二手DVD更便宜」。

消息一出，許多民眾紛紛大喊不捨，「時代的眼淚」、「以前看非主流的電影都要租DVD，不然電視或電影院根本不會上」、「科技化時代來臨，實體倒也只是早晚，想當初兩部片才150元」、「我跟我爸的回憶，一起挑鹹蛋超人」、「以後大概又只有在電影裡才看得到了吧」。