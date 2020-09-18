太久沒簽名！阿公聯絡簿「簽2字」曝真實身分　網笑翻：太習慣了

▲阿公居然在簽章欄簽下「阿公」2字。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

從幼兒園到國中，家長都必須在聯絡簿上「簽名」，除了確認孩子在學校的生活狀況，還可以順便與老師交流。一名媽媽就PO出公公幫孩子簽名的照片，可能是因為太久沒有簽名，家長簽章欄居然是簽「阿公」2字，讓不少網友看到後全笑翻，還戲稱「搞不好家長名字就叫阿公～哈哈！」

這名媽媽在「爆廢公社」上發文表示，「幾十年沒有再簽過聯絡簿，可愛的公公在初上幼兒園的孫女聯絡簿上簽的不是名字。」從媽媽PO出的照片可以發現，阿公的寶貝孫女上幼兒園了，為了確認孩子的在校情況，就必須在聯絡簿上簽名，不過他簽的卻不是自己的本名，而是「阿公」2字。

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▲阿公的孫女也超可愛。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

本站曾報導《「開學日會不會哭？」女兒神回12字 霸氣背影曝光：去談判？》文中提到，孩子開始校園生活的第一天不但一滴眼淚都沒掉，還頭也不回的走進校園，面對媽媽的擔憂，甚至超齡回應「有什麼好哭的，又不是小孩子。」小朋友霸氣的言論在當時就逗樂不少網友，而她也正是此次「聯絡簿簽阿公」事件的女主角，祖孫倆都非常可愛。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「被叫習慣阿公了，突然忘了自己的名字嗎」、「阿公好可愛喔」、「會不會阿公的名字就是叫阿公」、「滿滿阿公的愛」、「因為是阿公簽的！太可愛了」、「是我會在下面再簽一個老師」、「我家的也簽阿嬤」、「避免誤會，應該簽：孩子的阿公」、「我也都簽阿姨」。