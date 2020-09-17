男網友跳針狂問她「吃糖喝咖啡嗎？」　網友揭術語勸：快叫警察！

記者黃翊婷／綜合報導

雲林一名女網友16日在臉書「爆廢公社公開版」PO文發問，玩交友軟體時收到一名陌生男子傳訊息示好，對話卻一直繞著「吃糖、喝咖啡」打轉，讓她很疑惑。網友們一看馬上勸她別再繼續聊，糖和咖啡應該是毒品的術語，「快叫警察！」

▲原PO不懂男網友為何要一直問她吃不吃糖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對話一開始，男子先是稱讚原PO人美身材好，讓人想開車載她出去玩樂，接著詢問「有吃糖喝咖啡嗎？」原PO看不懂反問「什麼糖」，他回答「妳有吃嗎？安」，然後開始鬼打牆狂問有沒有吃安，「有機會開車出來玩樂，糖、咖啡我負責」。

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由於這段對話實在太奇怪，原PO這才決定公開詢問大家，到底那個糖是什麼東西。不過，大多數網友看完後，紛紛留言勸原PO不要再聊，「安和糖都是指安非他命」、「麻煩報警抓他」、「快叫警察」、「約警察局前面啊」、「跟他說我爸是警察」。

根據內政部警政署公布的資料顯示，網路販售毒品術語多到數不完，先前較為常見的例如小惡魔（毒品咖啡包）、紅豆湯（一粒眠）、貢丸湯（搖頭丸），還有地下製毒工廠會把毒品偽裝成三合一咖啡包或奶茶包，這種的通常會一次混用多種毒品，像是K他命、搖頭丸以及安非他命等等，青少年一不注意，就有可能誤入陷阱。

▼毒品咖啡包外觀。（圖／地方中心翻攝）