聯絡簿簽「黃鴻升」！林爸爸畫小鬼悼念...網刷一排哭臉：有洋蔥

▲林爸爸把小鬼的模樣畫出來了。（圖／FB粉專「林爸爸簽聯絡簿啦」授權提供）

記者曾筠淇／綜合報導

從幼兒園到國中，家長都必須在聯絡簿上「簽名」，以確認孩子在學校的生活狀況，同時也可以順道與老師交流。林爸爸的簽名風格獨特，他總會在簽名欄畫上插畫，精緻程度形同印章般；隨著小鬼（黃鴻升）的死訊傳出，他也用鉛筆描繪出小鬼的模樣，用獨特的方式悼念、祝福小鬼。

林爸爸從小愛畫畫，加上自己的名字筆畫實在太多，所以每次女兒拿聯絡簿給他時，他都會搞怪的在簽名欄畫上不同插圖。由於畫工精細，先前還被老師誤以為林爸爸有很多個印章，每天都在聯絡簿上蓋上不同的「林爸爸」。

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林爸爸後來發現女兒也很喜歡自己的簽名，因此每天都「簽」不一樣的，而後更成立了臉書粉絲專頁「林爸爸簽聯絡簿啦」，讓更多人監督他不要放棄。

知名男星小鬼36歲猝逝的消息傳出後，不少人都感到非常震驚且難以接受，紛紛在各自的社群網站上哀悼。林爸爸也在「林爸爸簽聯絡簿啦」上表示，「小女鵝的～簽的是……黃鴻升」，他將小鬼帥氣的輪廓、深邃的眼神全畫了出來。

▲網友刷一整排哭臉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

林爸爸表示，雖然平時希望能夠透過圖畫來逗大家開心，「但今天抱歉了，現在我能為小鬼做的事只有畫圖悼念他了」，人生無常，希望大家都能好好把握當下。

不少網友看到照片後，紛紛留言表示不捨，「第一次看到你畫的畫笑不出來」、「老師明天檢查聯絡簿可能會偷哭」、「依依不捨，捨不得」、「今天的簽名有洋蔥」；林爸爸筆下的小鬼也分享到臉書社團「爆廢公社二館」，大票網友更是刷一排哭臉，透露出難過、失落的心情。