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四寶媽的神隊友！13歲大哥幫哄小嫩嬰　網見「電眼」歪樓：單身嗎

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▲▼大哥幫忙照顧年幼的弟弟。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲大哥都會幫忙照顧年幼的弟弟，相當懂事、貼心。（圖／網友陳瑋潔授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

年幼的小嬰兒最難照顧，有時好不容易才把孩子哄睡，過沒多久又起床哭鬧。網友陳瑋潔是四寶媽，前幾天上廁所時，小嫩嬰竟開始嚎啕大哭，讓她相當焦急；不過一陣子以後，孩子居然不哭了，直到她上完廁所出來才知道，原來是大兒子幫忙哄著，而小寶寶也在哥哥的懷中安心入睡，非常溫馨。

陳瑋潔在「爆廢公社」上發文表示，自從生了小孩後，就很難有時間好好上廁所，豈料某天才剛進廁所沒多久，小寶貝就開始嚎啕大哭，讓她既緊張又焦急。而正當她崩潰的同時，小寶貝卻忽然安靜了下來，不再繼續哭泣。

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▲▼大哥幫忙照顧年幼的弟弟。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲一家人的顏值都破表。（圖／網友陳瑋潔授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

直到她走出廁所一看，才知道「原來是大哥把他哄睡了」，小寶貝躺在哥哥懷裡，看起來相當安心，身為媽媽的她也感到十分欣慰，「我好像可以越來越輕鬆了！」

哥哥把小兒子哄睡著的畫面實在太美，她也忍不住多拍了幾張，心想著以後孩子長大了，就可以看看「小時候大哥是怎麼樣哄你睡的，12歲的歲數差剛剛好！」而她也不禁直呼，除了老公是神隊友之外，「兒子也是神隊友啊！」

▲▼大哥幫忙照顧年幼的弟弟。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲兄弟四人的感情好。（圖／網友陳瑋潔授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到這樣的畫面後，紛紛留言誇讚，「媽咪有一個很棒的小保姆可以幫忙」、「很棒的差距，有這樣的哥哥，他一定會很幸福的喔」、「粉紅愛心爆表」、「好暖好暖」、「哥哥好棒」、「以後媽媽的味道哄不睡了，要哥哥才行」、「100分的大哥」。

由於大哥的長相清秀，不少網友也化身腦粉歪樓表示，「好帥耶～可以預約嗎」、「哥哥真的好帥，差點被電到」、「給我當女婿」、「大兒子單身嗎？我可以等他長大」、「哥哥又細心，顏值又高」、「哥哥也太帥了吧」、「大哥真的好帥啊！被圈粉了」。

▼不只兒子帥氣，媽媽也非常漂亮。（圖／網友陳瑋潔授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼大哥幫忙照顧年幼的弟弟。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

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