水蛇腰正妹小琉球夜拍美照...踩空落海　同伴出這招再報案太強

▲葉姓女子小琉球岸邊拍照落海，海巡人員緊急出動將人救起 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台北市葉姓女子和程姓女子等人到屏東縣小琉球鄉遊玩，17日深夜晚上相偕到海邊拍照，不小心踩空跌落海中，同伴發現，看到海巡有救生圈，趕緊丟下並打118向海巡人員求救，海巡人員趕到以救生艇10分鐘內將她救起，被救起女子心魂未定地說，「嚇死我了」，還好海巡人員及時救援，表示下次特別注意。

▲▼救生艇救上岸。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於17日晚間10點14分，接獲海巡署第七巡防區通報「白沙漁港綠燈塔前方海域有民眾落海，請派員救援」。

▲▼海巡人員救生艇救人。



所長謝旻儒獲報後，立即啟動救援機制，派員前往綠燈塔確認落海民眾位置，並出動救生艇前往救援，海巡人員抵達現場時發現落水民眾抱著救生圈於海面上載浮載沉，為避免民眾因浮力不足而下沉，故隨即再拋擲1個救生圈以增加浮力，並以手持式探照燈指引救生艇救援位置，於晚間10點25分成功將人員救起。

經初步檢查，葉姓女子無明顯外傷，後續由屏東消防局琉球分隊救護車送往琉球衛生所實施檢傷。

據瞭解，報案的程姓女子與葉姓女子是朋友，相偕到小琉球遊玩，因於堤防拍照時不慎踩空落海，所幸程友反應及時，將堤防設置的救生圈拋擲給落海者使用，並於第一時間撥打海巡署118專線向海巡人員報案，使海巡人員得以迅速將人員救援上岸。

南部分署第五岸巡隊籲請民眾前往海邊或是港口周邊從事活動時，應謹慎小心，民眾如於海上、港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，讓海巡人員及時救援。

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