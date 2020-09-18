「無毒校園」專責警力建功　內埔警偵破毒品咖啡包藥頭

▲無毒校園專責警力建功，屏東縣內埔警分局偵破毒品咖啡包藥頭。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為防制新興毒品危害青年學子，警政署規劃「無毒校園專責警力」支援地方分局偵查隊，專責針對防制校園毒品、打擊少年藥頭、查緝新興毒品等案類全力偵辦，除要補足地方警力的不足之外，期待專責警力對於前類案件的偵辦可以精益求精、朝向專業化警力方向邁進。





▲▼內埔專責警力警員陳冠得、毒咖啡包。

專責警力警員陳冠得從8月3日起支援內埔警分局偵查隊，雖然刑案偵查的經驗尚嫌不足，但是陳員積極認真，幾乎每天都跟著偵查隊的師傅求教。該分局日前偵辦一起曾姓少年藥頭案，溯源查知毒品咖啡包來源，陳員勇於任事，深知專責警力建置目的，主動要求承辦，歷經月餘的偵查，於16日持法院核發之搜索票，帶著師傅及隊上的前輩主動出擊，一舉查緝鍾姓藥頭到案，並查扣20包毒品咖啡包，鍾嫌並經法院裁定羈押獲准。

對於第一次負責主偵的案件就能有所斬獲，陳員除欣喜外，也認為仍有進步的空間，並期待未來自己能夠在「無毒校園」的目標上持續精進。

偵查隊隊長張程湧表示，陳員常於勤餘在辦公室分析資料，更拖著隊長的學長（姐）漏夜跟監埋伏，該案能一舉溯源查獲上游藥頭，陳員功不可沒，也期望陳員能夠在緝毒的工作上，再接再厲。