萬丹農會＋屏東看守所　創「紅豆NI紅豆餅」...銅盤烘焙口感酥

▲屏東縣萬丹鄉農會與屏東看守所18日早上，在紅豆幸福小棧前共同舉辦紅豆NI紅豆餅販售開幕活動。圖矯正署長黃俊棠致詞肯定。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉農會與屏東看守所9月18日早上，在紅豆幸福小棧前共同舉辦紅豆NI紅豆餅販售開幕活動；法務部矯正署黃俊棠署長及農糧署、縣政府單位、縣議長周典論等地方人士與會，場面熱鬧。黃署長致詞，肯定萬丹鄉農會總幹事張枝烈用心提供工作機會，讓受刑的同學提早適應社會生活，兼發展地方產業特色，締造同學及其家庭、矯正機關、農會三贏策略。

▲農糧署南分署長姚志旺。

▲▼銅盤烘焙的「紅豆NI紅豆餅」，有別於一般的紅豆餅，口感酥脆。



今天參與該開幕活動，除黃俊棠、屏東縣議長周典論外；另有屏東監獄典獄長周輝煌、屏東看守所長張建國、農糧署南區分署長姚志旺、農委會高雄區農改場長戴順發、屏東縣政府農業處長鄭永裕、縣農會幹事廖展毅、縣農會理事陳進地、縣議員李香蘭、鄭李常敏、許展維；鄉民代表李奇萬、洪宗騏、李建霖、前代表王金義等人。

「紅豆NI紅豆餅」-手作紅豆系列產品推廣計畫延伸─2019年，萬丹鄉農會與屏東看守所共同合作「手作紅豆系列產品推廣計畫」，推出「紅豆NI」品牌紅豆酥、紅豆麻糬及手工皂等多樣產品，屢獲大眾的支持與肯定，並在農委會、農糧署提撥經費支持計畫，以及法務部、法務部矯正署的支持與協助，還有音樂老師許常德的團隊、演藝界及企業界等傾全力的支持，引起大眾的關注與共鳴。

「紅豆NI紅豆餅」結合「自主監外作業」，今年，萬丹鄉農會為延續去年手作紅豆系列產品推廣計畫，以創新的異業結盟方式，再度與屏東看守所聯手推出「紅豆NI紅豆餅」，透過自主監外作業模式，由萬丹鄉農會聘用二位受刑同學製作紅豆餅，於紅豆幸福小棧門市進行販售，期間屏東縣議會周典論議長及萬丹李香蘭縣議員獲悉，協協助農會向屏東縣政府申請經費，得以採購紅豆餅餐車等周邊設備，18日正式推出「紅豆NI紅豆餅」，期盼消費者踴躍購買，除支持在地國產萬丹紅豆，更給予受刑人更生機會！

即日起至12月31日止，「紅豆NI紅豆餅」原價每顆 25 元，新品優惠價每顆20元，目前推出紅豆、奶油以及芋頭(季節限定) 三種口味。

紅豆幸福小棧地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路一段 25 號營業時間：星期一至星期五上午 9：00~下午 4：30。電話08-7772007。

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