他倆騎機車講手機...遇交通大執法　慘遭遣送出境

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局東濱派出所所長郭瑾樺，執行「路口安全大執法」勤務，發現有機車騎士騎乘機車，使用行動電話，立即上前攔查，竟當場查獲兩名越南籍失聯移工，帶回調查後，依法移送屏東專勤隊遣送出境。

▲屏東縣東港警分局員警攔查騎機車講手機的騎士，查獲兩失聯越南籍移工 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼東港警方查獲兩名越南籍失聯移工。

警方表示，所長郭瑾樺率員警巡邏並執行交通大執法勤務，日前於東港鎮中山路段見一部機車男女雙載，雖皆有戴安全帽，但駕駛人於行駛中，以手持方式使用行動電話，所長見狀立刻上前盤查。

經向他們查詢身分證件，該2名人皆未帶證件，從口音中發現係外籍人士，一開始2人先假裝不懂國語跟警方比手畫腳一陣子後，後來竟異想天開持越南同鄉黑白身分證影本企圖矇混。

經警方仔細槃查，發覺該2名為越南籍失聯移工，其中阮姓男子（74年次、於107年2月開始已失聯兩年多），另一武姓女子（79年次、於108年8月失聯，已一年多），帶回調查。

阮姓男子向警方稱，失聯是為了賺更多錢寄回去家鄉；武姓女子則表示是來臺的時候，交了一個臺灣男友，從此愛上臺灣這個地方，於是選擇不回去越南，不料卻因講手機被警方查獲，面臨遞解出境命運。



東港警分局長謝政憲表示，外籍人士逾期居留在臺非法工作，易衍生危害社會問題，員警落實勤務的執行，發現可疑人車，即積極主動加強盤查，警方將持續加強查緝，在此籲請民眾，如有發現不法情事，請立即撥打「110」報案專線，警民攜手合作，共創一個治安放心、交通順心及服務貼心的友善生活環境。

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