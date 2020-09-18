屁孩行徑！騎機車不戴帽...亂超車推人險害摔　下場崩

▲屏東警分局交通組巡官林裕翔說明紅色機車騎士違規觸犯法規情形 。（圖／ 翻拍畫面）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一機車騎士騎機車行經屏東市民族路時，疑超車差點撞另一位陳姓男子的機車，一路謾罵並推陳男肩膀，害陳男差點摔車並急煞，陳男持行車紀錄器向警方報案，警方依規定對該騎士開出3項交通違規事項，罰款金額超7000元，警方籲請用路人遵守交通規則，以免受罰。

屏東警分局表示，9月15日下午17時10分許，屏東市民族路段發生行車糾紛案，一輛騎乘紅色機車騎士疑似超車，差點撞到陳姓機車騎士，並一路謾罵且推陳男的肩膀，導致當事人差點摔車而急煞車，陳男認為對騎車行為威脅交通安全，提供行車影像警方報案。

經警方檢視行車影像後，發現這輛騎乘紅色機車騎士已明顯屬危險駕駛行為，且未戴安全帽，依車牌號碼查出車主身分，對車主分別逕行開單告發罰款；其中未戴安全帽，處以500元罰緩；任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，處6000至2萬4000元以下罰鍰；未依規定行駛車道，處600至1800元以下罰緩。

警方呼籲民眾務必遵守交通規則，以確保每位用路人的行車安全。

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