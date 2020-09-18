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去部落玩最安全！林佳龍喊「放心玩」：努力推國旅補助到10月底

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▲▼台灣部落觀光嘉年華。（圖／記者李宜秦攝）

▲林佳龍出席台灣部落觀光嘉年華記者會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局舉辦「台灣部落觀光嘉年華」，將於18日至20日於台北松山文創園區五號倉庫登場。交通部長林佳龍表示，部落文化、美食等都是台灣寶貴的資產，是推動國際觀光的重要資源之一，他強調，「會努力推動安心旅遊國旅補助到10月底」，民眾可安心安排旅遊，到原民部落走一趟。

林佳龍表示，台灣最大的特色就是美麗寶島的原住民族，也是南島文化的發源地，這裡是一個多元族群共榮的地方，每個部落族群都有特殊文化，民眾可走訪松山文創園區，感受每個原住民族的特殊文化。

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▲▼台灣部落觀光嘉年華。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台灣部落觀光嘉年華。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台灣部落觀光嘉年華本周末登場。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台灣部落觀光嘉年華。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台灣部落觀光嘉年華。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，對於國際旅客而言，台灣的美食擁有最大的吸引力，而每個部落又各自有不同的美食小吃，可說是重要的觀光資源，他表示，自己也非常喜歡到各部落旅遊，之前還特地到鄒族部落體驗生態文化。

林佳龍表示，今年適逢疫情，觀光局推動脊梁山脈年，到部落去可以說是最安全的，且因為平時都住在都市，到部落玩也能有出國的感覺，他強調「會努力推動安心旅遊國旅補助到10月底」，民眾可安心安排旅遊，找時間到部落走一趟，充飽電又是一尾活龍。

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